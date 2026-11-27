Хари Пэйтон, озвучивающий Чёрную Пантеру в Marvel 1943: Rise of Hydra, опроверг слухи о том, что игра будет обладать однокнопочной боевой системой. Ранее сообщалось, что проект Эми Хенниг изначально создавался для Netflix, а после перехода на ПК и консоли сохранил ограниченный игровой процесс. Однако актёр утверждает, что лично играл в Marvel 1943 и подобные заявления не соответствуют действительности.

«Я видел сообщения о том, что игра не выйдет, а последнее, что слышал, — будто в ней будет однокнопочная боёвка. Не представляю, как такое вообще возможно. Я буквально играл в неё и знаю, что это неправда. Это абсурд», — заявил Пэйтон.

Актёр также высоко оценил работу Эми Хенниг и команды разработчиков. По его словам, Marvel 1943 впечатлит игроков не только визуальной составляющей, но и уровнем проработки. Пэйтон уверен, что после выхода игры критики, распространявшие подобные слухи, изменят своё мнение.

Он также подтвердил, что основная часть разработки уже завершена. «Мы закончили большую часть работы» и сейчас занимаемся доводкой проекта, рассказал актёр. Точную дату выхода он назвать не смог, но добавил, что релиз уже близок.

Marvel 1943: Rise of Hydra расскажет о событиях в оккупированном Париже во время Второй мировой войны. Игра основана на комиксе Captain America/Black Panther: Flags of Our Fathers. Помимо Стива Роджерса и Аззури - Чёрной Пантеры того времени, - игрокам предстоит управлять Габриэлем Джонсом из Отряда Воющих коммандос и Нанали, главой шпионской сети Ваканды.

После первоначального анонса в 2021 году разработчики почти не показывали игру, поэтому о её нынешнем состоянии и механиках известно мало. На фоне противоречивых слухов поклонники надеются, что новый показ состоится в ближайшее время, возможно, на The Game Awards.