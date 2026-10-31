Авторы Marvel Contest of Champions проведут прямую трансляцию посвященную событию Liberation of the Battlerealm

Команда Marvel Contest of Champions анонсировала специальный эфир о супергеройском файтинге: таяние Мультивселенной, хаос в Battlerealm, новая угроза и битва за освобождение мира.

Судьба Battlerealm оказывается под угрозой, способной навсегда изменить Marvel Contest of Champions. Эфир, посвящённый началу борьбы за освобождение, пройдёт 2 ноября.

В Marvel Contest of Champions игроки собирают и улучшают героев и злодеев Marvel, сражаясь в динамичных боях один на один и применяя мощные способности. Игра доступна в Steam.