Marvel Cosmic Invasion 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Аркада, Ретро
7.1 17 оценок

MARVEL Cosmic Invasion: Черная Пантера и Космический Призрачный Всадник ворвались в бой

Dotemu и Tribute Games представили новый трейлер аркадного beat ’em up MARVEL Cosmic Invasion, где к списку игровых персонажей присоединились сразу два ярких бойца — Черная Пантера и Космический Призрачный Всадник.

Король Ваканды Т’Чалла возвращается в своем вибраниумном костюме и со звуковыми кинжалами, а его голос вновь подарил актер Джеймс Матис III. Космический же Призрачный Всадник, грозное воплощение Карателя, мчится на адском мотоцикле, вооруженный цепями и огнестрелом, а озвучил его Брайан Блум.

По сюжету бессмертный Анихилус развязал масштабное вторжение по всей галактике. Игрокам предстоит собрать команду героев, чтобы остановить смертоносную Волну Анихиляции. В игре доступна инновационная система Cosmic Swap, позволяющая переключаться между двумя персонажами прямо в бою, создавая уникальные комбинации атак.

Кроме того, MARVEL Cosmic Invasion предложит локальный и онлайн-кооператив до четырех игроков, полный кроссплей и разнообразные возможности доступности. Уже известно, что в ростере будет 15 бойцов, включая Капитана Америку, Росомаху, Шторм, Венома, Серебряного Серфера и других, а новый дуэт добавил игре ещё больше разнообразия.

Выход MARVEL Cosmic Invasion ожидается в 2025 году на PlayStation, Xbox, Switch и PC (Steam).

Комментарии:  5
Ваш комментарий
Беккер5443

Интересно Мстителей и Человека Паука добавят?

BAZKIN

Чел, ты бы трейлер посмотрел хоть, там Паук мелькает и на постере есть

Беккер5443 BAZKIN

А можно полный список героев которых будут в игре 🤤

BAZKIN Беккер5443

В конце трейлера все известные персонажи изображены, разрабы постепенно новых показывают

Tiberius684

Какой ещё "всадник"? Он всегда Призрачным гонщиком был!!!

