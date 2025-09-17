MARVEL Cosmic Invasion: Черная Пантера и Космический Призрачный Всадник ворвались в бой

Dotemu и Tribute Games представили новый трейлер аркадного beat ’em up MARVEL Cosmic Invasion, где к списку игровых персонажей присоединились сразу два ярких бойца — Черная Пантера и Космический Призрачный Всадник.

Король Ваканды Т’Чалла возвращается в своем вибраниумном костюме и со звуковыми кинжалами, а его голос вновь подарил актер Джеймс Матис III. Космический же Призрачный Всадник, грозное воплощение Карателя, мчится на адском мотоцикле, вооруженный цепями и огнестрелом, а озвучил его Брайан Блум.

По сюжету бессмертный Анихилус развязал масштабное вторжение по всей галактике. Игрокам предстоит собрать команду героев, чтобы остановить смертоносную Волну Анихиляции. В игре доступна инновационная система Cosmic Swap, позволяющая переключаться между двумя персонажами прямо в бою, создавая уникальные комбинации атак.

Кроме того, MARVEL Cosmic Invasion предложит локальный и онлайн-кооператив до четырех игроков, полный кроссплей и разнообразные возможности доступности. Уже известно, что в ростере будет 15 бойцов, включая Капитана Америку, Росомаху, Шторм, Венома, Серебряного Серфера и других, а новый дуэт добавил игре ещё больше разнообразия.

Выход MARVEL Cosmic Invasion ожидается в 2025 году на PlayStation, Xbox, Switch и PC (Steam).