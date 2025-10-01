MARVEL Cosmic Invasion: демо с девятью героями и двумя уровнями уже доступно на ПК

Dotemu и Tribute Games выпустили демо-версию MARVEL Cosmic Invasion для ПК в рамках Steam Next Fest: October 2025 Edition. Игроки могут попробовать первые два уровня: прорыв через оживлённые улицы Нью-Йорка и масштабное сражение на борту Helicarrier.

Главная особенность демо — доступ к девяти играбельным героям. В числе персонажей — Человек-паук, Росомаха, Женщина-Халк, Шторм, Капитан Америка, Веном, Нова, Фила-Велл и Ракета-Енот. Каждый из них обладает собственными приёмами, а благодаря дуэтной механике можно экспериментировать с комбинациями и устраивать эффектные командные атаки.

Поддерживаются локальный и онлайн-кооператив, а также Steam Deck, что позволяет играть как дома, так и в дороге.

Сюжет MARVEL Cosmic Invasion строится вокруг Анихилуса — бессмертного злодея, развязавшего межгалактическое вторжение. Игрокам предстоит формировать команду из двух героев и использовать инновационную систему Cosmic Swap, позволяющую переключаться между персонажами прямо в бою. Это открывает простор для стратегий и зрелищных комбинаций.

После успеха Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Dotemu и Tribute Games снова делают ставку на динамичные аркадные бои, но теперь в масштабах киновселенной Marvel. Полная версия игры выйдет в 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC.