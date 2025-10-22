MARVEL Cosmic Invasion: герои объединяются против Аннигилуса - релиз 1 декабря, версия для Switch 2 подтверждена

Издатель Dotemu и студия Tribute Games объявили, что MARVEL Cosmic Invasion выйдет 1 декабря на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam. Новая версия для Switch 2 стала одним из главных сюрпризов анонса.

К впечатляющему составу супергероев теперь присоединяются Феникс и Непобедимый Железный Человек. Вместе с ними в игре появятся Капитан Америка, Росомаха, Человек-паук, Шторм, Веном, Нова, Ракета, Женщина-Халк, Черная Пантера, Файла-Велл, Бета Рэй Билл, Серебряный Серфер и Космический Призрачный Всадник — всего 15 персонажей с уникальными стилями боя и способностями.

Сюжет разворачивается во время масштабного вторжения, развязанного бессмертным злодеем Аннигилусом, который угрожает всей галактике. Герои Земли и космоса объединяются, чтобы остановить волну разрушения, сражаясь как на улицах Нью-Йорка, так и в мрачных глубинах Негативной Зоны.

Игроки смогут формировать собственные команды из двух героев и переключаться между ними в реальном времени с помощью системы Cosmic Swap, комбинируя суперприёмы и создавая разрушительные связки. В игре присутствует локальный и онлайн-кооператив до четырёх участников с поддержкой кроссплатформы.

MARVEL Cosmic Invasion — это новый шаг для создателей хита Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Tribute Games вновь использует фирменный стиль пиксель-арта, вдохновлённый классическими комиксами MARVEL, и превращает каждый бой в красочное и динамичное аркадное приключение, где каждая атака — это взрыв ностальгии и чистого экшена.