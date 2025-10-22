ЧАТ ИГРЫ
Marvel Cosmic Invasion 01.12.2025
Экшен, Адвенчура, Аркада, Ретро
6.9 20 оценок

MARVEL Cosmic Invasion: герои объединяются против Аннигилуса - релиз 1 декабря, версия для Switch 2 подтверждена

butcher69 butcher69

Издатель Dotemu и студия Tribute Games объявили, что MARVEL Cosmic Invasion выйдет 1 декабря на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam. Новая версия для Switch 2 стала одним из главных сюрпризов анонса.

К впечатляющему составу супергероев теперь присоединяются Феникс и Непобедимый Железный Человек. Вместе с ними в игре появятся Капитан Америка, Росомаха, Человек-паук, Шторм, Веном, Нова, Ракета, Женщина-Халк, Черная Пантера, Файла-Велл, Бета Рэй Билл, Серебряный Серфер и Космический Призрачный Всадник — всего 15 персонажей с уникальными стилями боя и способностями.

Впечатления от демоверсии Marvel Cosmic Invasion - праздник для фанатов битемапов и супергероев

Сюжет разворачивается во время масштабного вторжения, развязанного бессмертным злодеем Аннигилусом, который угрожает всей галактике. Герои Земли и космоса объединяются, чтобы остановить волну разрушения, сражаясь как на улицах Нью-Йорка, так и в мрачных глубинах Негативной Зоны.

Игроки смогут формировать собственные команды из двух героев и переключаться между ними в реальном времени с помощью системы Cosmic Swap, комбинируя суперприёмы и создавая разрушительные связки. В игре присутствует локальный и онлайн-кооператив до четырёх участников с поддержкой кроссплатформы.

MARVEL Cosmic Invasion — это новый шаг для создателей хита Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Tribute Games вновь использует фирменный стиль пиксель-арта, вдохновлённый классическими комиксами MARVEL, и превращает каждый бой в красочное и динамичное аркадное приключение, где каждая атака — это взрыв ностальгии и чистого экшена.

FumblingLysanias

Демку щупал недавно, играли на три игрока - кайф! Прям как Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Беккер5443

Не прям а на все 100% игра пиксельная .

FumblingLysanias Беккер5443

Она менее пиксельная,чем черепахи,но стилистика очень похожа!

Danhiles

30 лет назад

Tiger Goose

Ну и имечко, конечно.

barabear

Ну да, я даже с первого раза по другому прочитал.

Беккер5443

А на пк блин когда? Блин эта свитч везде первая лезет. 😡😡😡😡😡😡😡😡😡

Tristall_Marauder
MARVEL Cosmic Invasion выйдет 1 декабря на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam.