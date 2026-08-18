Marvel Cosmic Invasion получила второе платное DLC - The Siege of Castle Doom добавит героев и новый режим

Tribute Games готовит второе платное дополнение для Marvel Cosmic Invasion. DLC под названием The Siege of Castle Doom выйдет этой осенью и предложит игрокам отправиться в замок Доктора Дума. Разработчики пока не раскрывают все подробности, но уже подтвердили появление двух новых персонажей и отдельного игрового режима.

Главным противником дополнения станет Доктор Дум, что особенно уместно на фоне подготовки к выходу фильма Avengers: Doomsday. Судя по названию DLC, значительная часть нового контента будет связана с замком знаменитого злодея, однако детали сюжета и структура нового режима пока остаются неизвестными.

Имена двух новых героев Tribute Games также пока держит в секрете. В качестве возможных кандидатов можно представить Мистера Фантастика, Намора и других персонажей Marvel, но разработчики не подтверждали ни один из этих вариантов, поэтому состав дополнения пока лучше воспринимать как интригу.

The Siege of Castle Doom станет уже вторым платным расширением Marvel Cosmic Invasion. Первое DLC вышло в мае и добавило в игру Циклопа и Вещь, увеличив общее число доступных персонажей до 17.

Сама Marvel Cosmic Invasion вышла в декабре на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Beat ’em up от Tribute Games получил положительные отзывы благодаря боевой системе и большому составу персонажей.

Точные дата выхода The Siege of Castle Doom и подробности нового режима будут раскрыты позднее. Пока известно лишь то, что сражение с Доктором Думом состоится этой осенью.