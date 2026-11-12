Marvel Cosmic Invasion привлекла два миллиона игроков за 11 месяцев - результат не равен продажам

Аудитория битемапа Marvel Cosmic Invasion достигла двух миллионов человек. Об этом сообщила студия Tribute Games, поблагодарившая игроков за интерес к проекту и сопроводившая объявление тематическим артом.

Игра преодолела эту отметку спустя одиннадцать месяцев после релиза, состоявшегося в декабре 2025 года. Впрочем, два миллиона игроков не означают, что разработчики продали столько же копий: Marvel Cosmic Invasion с первого дня доступна подписчикам Xbox Game Pass, поэтому в статистику вошли и те, кто познакомился с экшеном через сервис.

Объявление появилось вскоре после выхода платного дополнения, в котором появились два новых играбельных персонажа — Доктор Дум и Невидимая леди. Вместе с ними разработчики добавили отдельный режим: игрокам предстоит пробираться через запутанные коридоры в обители владыки Латверии.

Таким образом, новый контент стал поводом напомнить об игре и её аудитории. Насколько дополнение поможет привлечь новых поклонников к Marvel Cosmic Invasion, пока неизвестно.