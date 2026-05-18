Первое DLC Marvel Cosmic Invasion добавляет Циклопа и Существо

Новая дополнение для Marvel Cosmic Invasion выходит сегодня и сразу добавляет двух героев в уже огромный состав — Циклопа и Существо. Бен Гримм привносит долгожданное представительство Фантастической Четвёрки, а Циклоп стал одним из самых ожидаемых персонажей фанатов.

Существо оказался гораздо мобильнее, чем ожидалось, его удары наносят серьёзный урон, а прыжки по арене позволяют легко справляться с врагами. Циклоп же демонстрирует быструю комбо-атаку, оптические лучи и ультимативный приём, который очищает экран, делая его одним из самых сильных героев игры.

Оба персонажа имеют собственные треки прокачки, костюмы и голосовые реплики, но по сути позволяют заново проходить уже существующие уровни. Первое DLC стоит $3.99 и выступает отличной «закуской» перед более масштабным расширением, которое обещает новый игровой режим и ещё больше персонажей.