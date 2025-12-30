Почему "Аннигиляция": создатели Marvel Cosmic Invasion раскрыли секреты сюжета и яркого стиля

Разработчики Marvel Cosmic Invasion подробнее рассказали о ключевых творческих решениях, стоящих за игрой, — от выбора сюжетной основы до визуального оформления. Как выяснилось, отправной точкой для проекта стала знаменитая комикс-арка «Аннигиляция» 2006 года, а инициатива адаптировать именно эту историю исходила от Marvel Games, курирующей игровые проекты по вселенной Marvel.

По словам команды, «Аннигиляция» идеально вписывалась в жанровую концепцию Marvel Cosmic Invasion. Масштабный космический конфликт, множество героев и чётко выраженный антагонист в лице Аннигилуса отлично подходили для динамичной экшен-структуры. При этом разработчики подчёркивают, что игра не является прямой экранизацией комикса: сюжет был переработан и адаптирован под игровой формат. Дополнительным плюсом стали жукоподобные инопланетяне, которые оказались крайне удобными противниками с точки зрения читаемости и разнообразия геймплея.

Не менее важным элементом стал визуальный стиль. Marvel Cosmic Invasion заметно отличается от мрачного тона оригинальной «Аннигиляции». Студия Dotemu сделала ставку на пиксельную графику с яркой, почти «дружелюбной» цветовой палитрой, чтобы игра выглядела доступнее и динамичнее. Вдохновение черпали не только из «Аннигиляции», но и из других культовых работ Marvel — от «Человека-Паука» Марка Багли до «Росомахи и Шторм» Джима Ли.

Такое сочетание выразительного стиля, уважения к первоисточникам и бодрого игрового процесса принесло свои плоды. Marvel Cosmic Invasion, вышедшая 1 декабря 2025 года на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, была тепло встречена критиками и получила 88% положительных отзывов в Steam.