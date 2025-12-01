ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel Cosmic Invasion 01.12.2025
Экшен, Адвенчура, Аркада, Ретро
6.8 25 оценок

Состоялся релиз бит-эм-апа Marvel Cosmic Invasion от авторов TMNT: Shredder's Revenge

monk70 monk70

Команда разработчиков нашумевшей игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge возвращается с захватывающей новинкой в ​​жанре beat-em-up под названием Marvel Cosmic Invasion, которая стала доступна на ПК, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Эта игра обещает окунуть игроков в яркий мир комиксов Marvel с множеством культовых супергероев.

Marvel Cosmic Invasion, призванная подарить ностальгические впечатления, напоминающие мультфильмы начала 90-х, предлагает стиль ретро, ​​которого с нетерпением ждут поклонники жанра. Благодаря классическому формату сайд-скроллинга, игра способна вдохнуть новую жизнь в игры Marvel, которые традиционно встречались неоднозначно. Перенеся любимых персонажей в динамичный формат beat-em-up, разработчики надеются возродить интерес и вовлечённость игроков.

30
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
BAZKIN

За 1560 нет, спасибо
Ждем нормальной цены

12
EnthusiasticWalther

Иди бесплатно работай?

7
BAZKIN EnthusiasticWalther

Чел, 1,5 тыщи за 2д битемап
Недавний Absolum почти в 2 раза дешевле был

8
ApprovingVulpes

Ну жди :)

3
Игнатий Лапкин

Опля,годнота подьехала

5
Беккер5443

Ждёмс)))

4
spaMER_ID

Чего ты ждёмс???

2
Беккер5443 spaMER_ID

угадай))))

1
spaMER_ID Беккер5443

Трепанацию?

2
MNM 777
3
bohdan2015

Кому дорого есть game pass, правда и тот подорожал..

2