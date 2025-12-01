Состоялся релиз бит-эм-апа Marvel Cosmic Invasion от авторов TMNT: Shredder's Revenge

Команда разработчиков нашумевшей игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge возвращается с захватывающей новинкой в ​​жанре beat-em-up под названием Marvel Cosmic Invasion, которая стала доступна на ПК, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Эта игра обещает окунуть игроков в яркий мир комиксов Marvel с множеством культовых супергероев.

Marvel Cosmic Invasion, призванная подарить ностальгические впечатления, напоминающие мультфильмы начала 90-х, предлагает стиль ретро, ​​которого с нетерпением ждут поклонники жанра. Благодаря классическому формату сайд-скроллинга, игра способна вдохнуть новую жизнь в игры Marvel, которые традиционно встречались неоднозначно. Перенеся любимых персонажей в динамичный формат beat-em-up, разработчики надеются возродить интерес и вовлечённость игроков.