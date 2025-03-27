ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel Cosmic Invasion 2025 г.
Экшен, Аркада, Ретро
9.3 6 оценок

Создатели TMNT: Shredder's Revenge анонсировали бит-эм-ап Marvel Cosmic Invasion

monk70 monk70

Анонсированная на Nintendo Direct в марте 2025 года, Marvel Cosmic Invasion — это ретро-боевик от Tribute Games, разработчика горячо любимой всеми игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Выход запланирован на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, а также Xbox в 2025 году.

Эта кооперативная beat 'em up возрождает воспоминания об аркадах 90-х годов и включает в себя таких персонажей, как Росомаха, Капитан Америка, Человек-паук и Гроза.

В Marvel Cosmic Invasion бессмертный суперзлодей Аннигилус начал беспрецедентную атаку по всей галактике, угрожая всей жизни, какой мы ее знаем. Теперь бойцы, как земные, так и космические, должны объединить свои силы в приключении, охватывающем звезды, против смертоносной Волны Аннигиляции. Сражайтесь на улицах Нью-Йорка вплоть до глубин Негативной зоны, чтобы помешать клятве Аннигилуса распространять смерть по всему космосу.

Выберите и управляйте своей собственной командой из двух персонажей, переключаясь между ними во время боя с помощью инновационной системы Cosmic Swap, используя различные суперспособности и специальные атаки, чтобы создавать уникальные команды и наносить сокрушительный урон. Разблокируйте звездные усиления и награды, экспериментируя с различными дуэтами и прорываясь через фантастическую коллекцию локаций и врагов из вселенной Marvel. Действие Marvel Cosmic Invasion включает в себя ряд специальных возможностей, позволяющих всей семье стать супергероями (или злодеями), и поддерживает локальный и сетевой кооператив для четырех игроков с возможностью подключения/выключения с кросс-плеем.

42
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
vertehwost

Сделал бы кто-нибудь x men legends 3 чтобы механики остались те же

8
Leshugan

Они сделали уродский Marvel Ultimate Alliance

1
SkyraX

судя по всему сменили декорации и персов с черепах, вот и новая игра

6
BluntZebulon

Это 2D аркада, там сложно что-то совсем другое сделать

1
Leshugan BluntZebulon

Не согласен. Посмотри на Streets Of Rage Remake или на Golden Axe Returns, или Marvel Infinite WAR от Zvitor, все бетимеапы но выглядят по разному

0
BluntZebulon Leshugan

Тогда хз, я похоже не так глубоко в теме пиксельных

0
Dr.Love

А сделать качественную картинку как в Стрит оф Рейдже 4 вообще запрещается?

4
BluntZebulon

Я бы тоже не отказался, но там другая студия

0
oleg21412

Студия умеет делать битемапы, ждём первые геймплейные кадры.

1
BAZKIN

Это мы точно ждем

0
Ivan313

Рескин игры

0
Leshugan

Мультяшная карикатурная графика, против мультяшности ничего не скажу, а карикатуру ненавижу

0
Xndr DeKoz

Неожиданный набор героев, но все равно круть!

0
Wondermaster
анонсировали бит-эм-ап
кооперативная beat 'em up

Почему не написать просто битемап?

-1
BluntZebulon

Потому что на самом деле надо "наваляй-им-всем"

0
RandySavage

Ля,ну зачем эти пиксели?Ну неужели так сложно нормально персов нарисовать?

-1
Wondermaster

Однажды разрабы создали 2D-экшен без пикселей и у них отвалилась жопа XD

0
niК0Tin

Русский язык опять выпилят на релизе, и скажут, что это была ошибка?

-1
jax baron

кайф

-4
nikvik jm

Вот это Мы Ждём!

-5
ACROSS The UNIVERSE

Фу Марвел! Что может быть хуже?! Им бы лучше какой-нибудь нормальный Double Dragons, Battletoads или Golden Axe запилить, после отличной Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. На худой конец продолжение, либо что-то новое бы придумать, а не очередную игру про этих пид**в в трико. Печальная новость.

-6
Panzerfaust316

Ответ очевиден.. марвел на слуху. Дабл драгон недавно выходила новая часть. Жабы в новом исполнении конкретно обосрались, ушли на дальнюю полку. Голден экс помнишь ты и ещё три олда, нету целевой аудитории.

1
ACROSS The UNIVERSE Panzerfaust316

Увы, но твоя правда. Что имеем то имеем. Остается ждать осени и выхода Terminator 2D No Fate. Вот где сердце олда затрепещет от радости, как у ребенка.

0