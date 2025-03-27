Создатели TMNT: Shredder's Revenge анонсировали бит-эм-ап Marvel Cosmic Invasion

Анонсированная на Nintendo Direct в марте 2025 года, Marvel Cosmic Invasion — это ретро-боевик от Tribute Games, разработчика горячо любимой всеми игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Выход запланирован на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, а также Xbox в 2025 году.
Эта кооперативная beat 'em up возрождает воспоминания об аркадах 90-х годов и включает в себя таких персонажей, как Росомаха, Капитан Америка, Человек-паук и Гроза.
В Marvel Cosmic Invasion бессмертный суперзлодей Аннигилус начал беспрецедентную атаку по всей галактике, угрожая всей жизни, какой мы ее знаем. Теперь бойцы, как земные, так и космические, должны объединить свои силы в приключении, охватывающем звезды, против смертоносной Волны Аннигиляции. Сражайтесь на улицах Нью-Йорка вплоть до глубин Негативной зоны, чтобы помешать клятве Аннигилуса распространять смерть по всему космосу.
Выберите и управляйте своей собственной командой из двух персонажей, переключаясь между ними во время боя с помощью инновационной системы Cosmic Swap, используя различные суперспособности и специальные атаки, чтобы создавать уникальные команды и наносить сокрушительный урон. Разблокируйте звездные усиления и награды, экспериментируя с различными дуэтами и прорываясь через фантастическую коллекцию локаций и врагов из вселенной Marvel. Действие Marvel Cosmic Invasion включает в себя ряд специальных возможностей, позволяющих всей семье стать супергероями (или злодеями), и поддерживает локальный и сетевой кооператив для четырех игроков с возможностью подключения/выключения с кросс-плеем.
Сделал бы кто-нибудь x men legends 3 чтобы механики остались те же
Они сделали уродский Marvel Ultimate Alliance
судя по всему сменили декорации и персов с черепах, вот и новая игра
Это 2D аркада, там сложно что-то совсем другое сделать
Не согласен. Посмотри на Streets Of Rage Remake или на Golden Axe Returns, или Marvel Infinite WAR от Zvitor, все бетимеапы но выглядят по разному
Тогда хз, я похоже не так глубоко в теме пиксельных
А сделать качественную картинку как в Стрит оф Рейдже 4 вообще запрещается?
Я бы тоже не отказался, но там другая студия
Студия умеет делать битемапы, ждём первые геймплейные кадры.
Это мы точно ждем
Рескин игры
Мультяшная карикатурная графика, против мультяшности ничего не скажу, а карикатуру ненавижу
Неожиданный набор героев, но все равно круть!
Почему не написать просто битемап?
Потому что на самом деле надо "наваляй-им-всем"
Ля,ну зачем эти пиксели?Ну неужели так сложно нормально персов нарисовать?
Однажды разрабы создали 2D-экшен без пикселей и у них отвалилась жопа XD
Русский язык опять выпилят на релизе, и скажут, что это была ошибка?
кайф
Вот это Мы Ждём!
Фу Марвел! Что может быть хуже?! Им бы лучше какой-нибудь нормальный Double Dragons, Battletoads или Golden Axe запилить, после отличной Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. На худой конец продолжение, либо что-то новое бы придумать, а не очередную игру про этих пид**в в трико. Печальная новость.
Ответ очевиден.. марвел на слуху. Дабл драгон недавно выходила новая часть. Жабы в новом исполнении конкретно обосрались, ушли на дальнюю полку. Голден экс помнишь ты и ещё три олда, нету целевой аудитории.
Увы, но твоя правда. Что имеем то имеем. Остается ждать осени и выхода Terminator 2D No Fate. Вот где сердце олда затрепещет от радости, как у ребенка.