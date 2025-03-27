Создатели TMNT: Shredder's Revenge анонсировали бит-эм-ап Marvel Cosmic Invasion

Анонсированная на Nintendo Direct в марте 2025 года, Marvel Cosmic Invasion — это ретро-боевик от Tribute Games, разработчика горячо любимой всеми игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Выход запланирован на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, а также Xbox в 2025 году.

Эта кооперативная beat 'em up возрождает воспоминания об аркадах 90-х годов и включает в себя таких персонажей, как Росомаха, Капитан Америка, Человек-паук и Гроза.

В Marvel Cosmic Invasion бессмертный суперзлодей Аннигилус начал беспрецедентную атаку по всей галактике, угрожая всей жизни, какой мы ее знаем. Теперь бойцы, как земные, так и космические, должны объединить свои силы в приключении, охватывающем звезды, против смертоносной Волны Аннигиляции. Сражайтесь на улицах Нью-Йорка вплоть до глубин Негативной зоны, чтобы помешать клятве Аннигилуса распространять смерть по всему космосу.

Выберите и управляйте своей собственной командой из двух персонажей, переключаясь между ними во время боя с помощью инновационной системы Cosmic Swap, используя различные суперспособности и специальные атаки, чтобы создавать уникальные команды и наносить сокрушительный урон. Разблокируйте звездные усиления и награды, экспериментируя с различными дуэтами и прорываясь через фантастическую коллекцию локаций и врагов из вселенной Marvel. Действие Marvel Cosmic Invasion включает в себя ряд специальных возможностей, позволяющих всей семье стать супергероями (или злодеями), и поддерживает локальный и сетевой кооператив для четырех игроков с возможностью подключения/выключения с кросс-плеем.