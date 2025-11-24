Вступительный анимационный ролик Marvel Cosmic Invasion готовит к галактическому вторжению

Dotemu и Tribute Games представили вступительную анимацию Marvel Cosmic Invasion — нового аркадного файтинга, релиз которого состоится уже 1 декабря. Видео задаёт тон предстоящему приключению, где напряжённый экшен сочетается с классической стилистикой комиксов MARVEL.

По сюжету бессмертный суперзлодей Анихилус начинает масштабное вторжение, угрожая всей галактике и стремясь уничтожить жизнь во всех её уголках. Чтобы остановить Волны Уничтожения, героям со всей вселенной — от улиц Нью-Йорка до глубин Негативной зоны — предстоит объединиться против Анихилуса, Таноса, М.О.Д.О.К., Таскмастера и других культовых злодеев.

Игрокам доступно 15 персонажей с уникальными способностями: Капитан Америка, Ши-Халк, Ракета, Росомаха, Человек-паук, Фила-Велл, Веном, Нова, Бета Рэй Билл, Серебряный Серфер, Космический Призрачный Всадник, Шторм, Феникс и другие. Каждый герой обладает собственным стилем боя, а новая система Cosmic Swap позволяет собирать команду из двух персонажей и молниеносно переключаться между ними, создавая мощные комбо и тактические связки.

Marvel Cosmic Invasion предлагает богатый набор локаций, множество врагов, кооперативный режим на четырёх игроков (онлайн и локально), кроссплатформенную игру и обширные настройки доступности.

После успеха TMNT: Shredder’s Revenge студии снова обращаются к жанру аркадных экшенов, модернизируя его и сохраняя дух классической MARVEL-эстетики. Уже 1 декабря фанаты смогут лично вступить в бой на PlayStation, Xbox, Switch и PC.