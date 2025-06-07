Женщина-Халк и Енот Ракета ворвались в Marvel Cosmic Invasion - beat 'em up выйдет в этом году

На Summer Game Fest студия Tribute Games порадовала фанатов Marvel не только новой игрой по «Скотту Пилигриму», но и свежими деталями о своем грядущем beat 'em up — Marvel Cosmic Invasion. В новом трейлере были представлены два ярких героя: Женщина-Халк и Енот Ракета.

Женщина-Халк — мощная воительница, обладающая разрушительной силой и приёмами в стиле рестлинга. Она может на короткое время увеличиваться в размерах, чтобы одним махом разнести целую группу врагов. Енот Ракета, напротив, делает ставку на дальнобойное вооружение: ракеты, пушки и прочие гаджеты. Однако и в ближнем бою он опасен — когтистые атаки не дадут врагу подойти слишком близко.

Marvel Cosmic Invasion выйдет до конца 2025 года на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch, и предложит кооперативный режим — как локальный, так и онлайн. Уже подтверждены девять героев, включая Капитана Америку, Шторм и Росомаху, а еще шесть бойцов будут анонсированы позже.