Журналисты высоко оценили Marvel Cosmic Invasion

Marvel Cosmic Invasion вышла на рынок и получила положительные отзывы критиков. Этот beat 'em up, разработанный Tribute Games и исследующий обширную вселенную героев и злодеев Marvel, следует формуле предыдущих игр студии, таких как Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge и Scott Pilgrim vs. The World, предлагая динамичный сайд-скроллинговый экшен.

Средний балл Marvel Cosmic Invasion составляет 79 на Metacritic и 82 на OpenCritic. Большинство критиков отметили качество боевой системы и верность персонажам Marvel как главные достоинства игры, а также разнообразие персонажей, включающее как популярных персонажей, так и менее известных героев и злодеев вселенной Marvel. Локальный кооперативный режим также получил высокую оценку за увлекательную игру для четырёх игроков одновременно.

Наиболее распространённые критические замечания указывают на определённую нехватку оригинальности концепции и ограниченный контент по сравнению с другими играми жанра, хотя это не помешало большинству СМИ рекомендовать игру поклонникам beat 'em up и вселенной Marvel.

GameBlast - 10

GameGrin - 9.5

The Outerhaven - 9

Hey Poor Player - 9

DualShockers - 9

GamingShop - 9

Worth Playing - 9

Atomix - 9

ZTGD - 9

Xbox Achievements - 9

GameSpew - 9

Finger Funs - 9

Power Unlimited - 8,7

Loot Level Chill - 8,5

Vgames - 8,5

Game Informer - 8,5

COGconnected - 8,5

Video Chums - 8,4

Screen Rant - 8

GamesRadar+ - 8

GamingTrend - 8

Game Rant - 8

Siliconera - 8

Noisy Pixel - 8

ScreenHub - 8

Nintendo Life - 8

XboxEra - 8

Final Weapon - 8

Gamereactor - 8

Gameliner - 8

Push Square - 8

TheGamer - 8

Metro GameCentral - 8

Destructoid - 7.5

Но почему? - 7,5

Wccftech - 7,5

Critical Hits - 7,5

PlayStation Universe - 7,5

Multiplayer.it - ​​7

GameSpot - 7

IGN - 7

CGMagazine - 6

TheSixthAxis - 5

90 – The Outerhaven

MARVEL Cosmic Invasion предлагает один из лучших современных beat 'em up от Marvel за последние годы. Благодаря аутентичным характерам персонажей, точной анимации и неиссякаемой энергии комиксов, игра словно создана для давних поклонников Marvel. Расширение состава Людей Икс и Фантастической Четвёрки сделало бы игру ещё лучше, но основной игровой процесс превосходен.

80 – GamesRadar+

Marvel Cosmic Invasion наконец-то даёт культовым персонажам комиксов тот beat 'em up, которого они давно заслуживают. Командные бои, вдохновлённые игрой Marvel vs. Capcom, делают создание комбо против орд злодеев невероятно увлекательным, но отсутствие осмысленного развития персонажей и обилие шуток в стиле киновселенной Marvel не позволяют игре стать настоящей легендой жанра файтингов.

75 – Destructoid

Marvel Cosmic Invasion – это увлекательное и ностальгическое ретро-приключение в жанре beat 'em up, которое заканчивается слишком быстро и не предлагает много игрового контента, кроме основного режима.

50 – Gamekult

Marvel Cosmic Invasion – далеко не плохая игра. Это просто упущенная возможность. Это технически безупречный beat 'em up, который выбрал надёжность прошлых успехов вместо космической дерзости собственной темы. Игра страдает от нынешней робости франшизы Marvel и в итоге представляет собой явно несбалансированный опыт для одиночной игры. Итоговая оценка отражает лишь сырое качество пиксельной графики и увлекательность многопользовательского режима. Для тех, кто ожидал небольшой революции или хотя бы небольшого отступления от Shredder's Revenge, разочарование горькое. Талант есть, но вдохновение ушло в отпуск. Если вы не ярый поклонник комиксов Marvel, мы не рекомендуем её покупать.

Marvel Cosmic Invasion доступна на PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch и ПК с поддержкой кросс-игры на всех платформах.