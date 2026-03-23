Marvel Heroes вернулась из небытия: фанаты подняли серверы спустя 8 лет

Культовая онлайн-RPG Marvel Heroes неожиданно получила вторую жизнь. Спустя более восьми лет после закрытия проект снова доступен — на этот раз благодаря усилиям сообщества и энтузиастов.

Игра, которую часто сравнивали с Diablo во вселенной Marvel, была закрыта в 2017 году после разрыва сотрудничества между Marvel и Gazillion Entertainment. Теперь фанаты сумели восстановить её работу: серверный эмулятор достиг версии 1.0, а первый публичный сервер Project Tahiti уже принимает игроков.

Чтобы вернуться в игру, пользователям нужно установить клиент (в том числе через Steam) и подключиться к новому серверу. Интерес оказался высоким — утром 23 марта в очереди на вход находилось более 1700 человек.

Для тех, кто хочет избежать проблем с соединением, доступен и офлайн-режим: эмулятор можно скачать и запустить локально. Сообщество также ведёт список активных серверов, а клиент игры сохранён в открытом доступе.

Возвращение Marvel Heroes стало настоящим событием для фанатов — у них вновь появилась возможность окунуться в динамичный супергеройский экшен, который в своё время сумел завоевать преданную аудиторию.