MARVEL MaXimum Collection вернет классику комиксов на современные платформы уже 27 марта

Компания Limited Run Games анонсировала MARVEL MaXimum Collection — цифровое собрание классических игр Marvel, которое выйдет 27 марта на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК через Steam. Предзаказ физического издания будет доступен с 27 марта по 24 мая.

Коллекция включает шесть культовых игр, охватывающих аркадные автоматы, 8-битные и 16-битные консоли, возвращая дух оригиналов и давая современным игрокам возможность испытать любимых супергероев в старых, но обновлённых приключениях. В сборник вошли: X-Men: The Arcade Game с кооперативом до шести игроков, Captain America and The Avengers на аркадах и консолях, культовый кроссовер Spider-Man/Venom: Maximum Carnage, сиквел Venom/Spider-Man: Separation Anxiety, мобильные версии Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge и легендарный 8-битный шутер Silver Surfer.

Каждая игра получила современные улучшения: сохранение в любой момент, перемотка, фильтры CRT и scanline, а X-Men обзавелись rollback netcode для онлайн-кооператива. В цифровом архиве доступны оригинальные инструкции, рекламные материалы и музыка всех версий.

MARVEL MaXimum Collection — это не просто набор игр, а целое путешествие по истории супергеройских видеоигр, позволяющее фанатам всех поколений вновь пережить каждый пиксельный бой, паутину и эпический момент, которые сделали эти игры культовыми.