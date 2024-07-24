9 минут геймплея с Карателем в главной роли - новое видео Marvel Rivals

IGN представила свежий геймплейный ролик Marvel Rivals, посвящённый одному из самых харизматичных антигероев — Карателю.

Девятиминутный ролик наглядно демонстрирует арсенал способностей этого безжалостного борца с преступностью. Фрэнк Касл, как всегда, не церемонится: он ведёт шквальный огонь из автоматической винтовки, окутывает врагов дымовой завесой из специальных гранат и даже устанавливает турель, превращая поле боя в настоящий ад для противников.

Также стоит отметить, что прямо сейчас идёт закрытое бета-тестирование игры, стартовавшее 23 июля. Счастливчики, получившие доступ к бете, смогут опробовать проект до 5 августа. Тестирование проходит сразу на нескольких платформах: ПК, Xbox Series S/X и PS5. Точной даты выхода пока нет.