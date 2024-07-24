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Marvel Rivals 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
4.7 36 оценок

9 минут геймплея с Карателем в главной роли - новое видео Marvel Rivals

Lunersun
Новости

IGN представила свежий геймплейный ролик Marvel Rivals, посвящённый одному из самых харизматичных антигероев — Карателю.

Девятиминутный ролик наглядно демонстрирует арсенал способностей этого безжалостного борца с преступностью. Фрэнк Касл, как всегда, не церемонится: он ведёт шквальный огонь из автоматической винтовки, окутывает врагов дымовой завесой из специальных гранат и даже устанавливает турель, превращая поле боя в настоящий ад для противников.

Также стоит отметить, что прямо сейчас идёт закрытое бета-тестирование игры, стартовавшее 23 июля. Счастливчики, получившие доступ к бете, смогут опробовать проект до 5 августа. Тестирование проходит сразу на нескольких платформах: ПК, Xbox Series S/X и PS5. Точной даты выхода пока нет.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Andrey Nikiforov

Блин! Кэйбла делают тощим, хотя он должен быть большим и мясистым, а Карателя превращают в мясной шар, хотя он должен быть худым и накаченным. Блин! Он же обычный человек, а не мутант, чтобы иметь такую форму. Куда катится Марвел?

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Destroited

Вот тоже подумал что карателю пора перестать так сильно налегать на фастфуд. А то это уже не каратель а вдверинепролезатель какой-то.

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