Актёров "Фантастической четвёрки" впечатлил откровенный наряд Сью Шторм в Marvel Rivals: надеются что он будет в сиквеле

Блогер Loserfruit в рамках продвижения фильма "Фантастическая четвёрка: Первые шаги" опубликовала 18-минутное видео, в котором актеры из "Фантастической четверки" знакомились с игрой Marvel Rivals.
В ходе съемок выяснились игровые предпочтения звезд: Ванесса Кирби призналась в любви к франшизе The Sims, Джозеф Куинн предпочитает FIFA, а Эбон Мосс-Бакрак рассказал о своем увлечении нардами. Педро Паскаль в шутку заявил, что предпочитает "игры разума".
Во время сессии актеры пробовали управлять своими персонажами из фильма в Marvel Rivals, но столкнулись с трудностями при использовании геймпада. Несмотря на это, им удалось поучаствовать в нескольких матчах и совершить результативные действия.
Особое внимание привлекла реакция актеров на довольно откровенный скин Malice для Сью Шторм. Ванессе Кирби настолько понравился костюм, что она пообещала предложить Marvel включить его во второй фильм.
Для Лиги лени. Они про это.
Ванесса Кирби даже выразила своё удивление, спросив "Она что, голая?"
Девушки в тренажерном зале намного более голые чем этот скин, а на пляж ей лучше не ходить, а то в обморок упадёт.
Соевый Паскаль там чуть сознание не потерял от вида женских ягодиц и бёдер)
Новостник вводит в заблуждение. Кирби сказала это про персонажа в стандартном костюме в режиме невидимости.
Педро после интервью такой
только вот актрисулька, исполняющая роль Сью Шторм в Фантастическая четвёрке: Первые шаги скажем так по внешке на уровне "пакет на голову" и третий сорт тоже не брак, нечто промежуточное между долгопятом и индюшкой....сравнений можно накидать кучу, но мало кто скажет что она красотка с топовой фигурой.
блогерша-курочка и то интересней актрисульки, исполняющей роль Сью Шторм.
Актриса нормальная, проблема в костюмерах.
Новый костюм не подчеркивает женский силуэт. Грудь спрятанная.
Раньше было наоборот. Облегающие костюмы.
но тут не какое сравнения Джессика Альба намного лучше
Они плюс минус равны.
Опять же Ванессе Кирби показали костюмы и т.д., и она могла тупо забить на тренажерный зал. Обычно девушки к фильмам спецом готовят форму. В данных новых костюмах нет смысла париться.
Скинул бы более откровенные фотографии Кирби но Playground удалит, пробовал. (гугл Кирби из Playboy)
Не 6лядство, а красивый наряд. понятно.
тебе явно не объяснили смысл слова "6лядство"))))
Мать/жену/дочь в таком на улицу выпустишь?
Если это (она что голая), то что они скажут про пляж ? Ну там вообще все по её логике невидимые значит, ибо тогда одежды точно нет 8)
А Паскаль сидит такой словно первый раз вообще комп увидел, явно переигрывает эт с условием того что он так-то уже и Джоила играл и Мандо играл и явно всякую шизу поведал, а тут удивляется всему словно ..... ой блин .
Чудак факел вообще идиот , на 5й минуте спросить А ЧТО ЭТО ВООБЩЕ ЗА ИГРА? Реально блин? Постеры вокруг, в меню надписи. Ты куда и зачем пришел? Ну такой наигранной клоунады я давно не видел.
Но в конце Пэдро респект, красиво факела стебанул, когда ведущая сказала - может вам стоит следовать за командой? Пэдро такой- а ты типа всегда следуешь за командой? (типа подь...ебнул) ^_^
Там еще Педро сказал потом "надеюсь я не забуду передать костюмерам идею этого костюма"
Такой наряд для красивых молодых баб, а не для старых потертых бабок.
Клевая милфа че не нравится
Прикольно. Ну, по крайней мере, с игрой ознакомились. :)
Чё за прыщи на груди у тилки?!
лучше бы не давали, это ужасно. деды не играли в игры до этого походу
Не каждый обязан уметь играть в игры. Сделали фанатам развлекуху, поиграли в популярную игру за своих персонажей. Никто и не ожидал что они топ 1 возьмут.