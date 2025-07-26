Актёров "Фантастической четвёрки" впечатлил откровенный наряд Сью Шторм в Marvel Rivals: надеются что он будет в сиквеле

Блогер Loserfruit в рамках продвижения фильма "Фантастическая четвёрка: Первые шаги" опубликовала 18-минутное видео, в котором актеры из "Фантастической четверки" знакомились с игрой Marvel Rivals.

В ходе съемок выяснились игровые предпочтения звезд: Ванесса Кирби призналась в любви к франшизе The Sims, Джозеф Куинн предпочитает FIFA, а Эбон Мосс-Бакрак рассказал о своем увлечении нардами. Педро Паскаль в шутку заявил, что предпочитает "игры разума".

Во время сессии актеры пробовали управлять своими персонажами из фильма в Marvel Rivals, но столкнулись с трудностями при использовании геймпада. Несмотря на это, им удалось поучаствовать в нескольких матчах и совершить результативные действия.

Особое внимание привлекла реакция актеров на довольно откровенный скин Malice для Сью Шторм. Ванессе Кирби настолько понравился костюм, что она пообещала предложить Marvel включить его во второй фильм.