Альтрон вступает в бой: авторы Marvel Rivals раскрыли героя и изменения второго сезона

Разработчики Marvel Rivals представили нового играбельного героя — Альтрона. На удивление многим, робот оказался не только разрушителем, но и стратегом. В арсенале Альтрона — энергетический луч, лечащие дроны с бонусным здоровьем и способность к полёту, что делает его универсальным союзником на поле боя.

Также команда проекта раскрыла масштабное обновление, которое выйдет уже 30 мая в рамках второго сезона. Среди ключевых нововведений — новая карта «Званый вечер Адского пламени: Аракко», которая обещает жаркие схватки на фоне инфернальных пейзажей.

Некоторые командные комбинации будут удалены (например, Джефф и Луна больше не напарники, как и Каратель с Ракетой), но появятся новые. Среди них — «Симбиотическая сыворотка», связывающая Венома с другим героем для исцеления, и улучшенные гнезда от Пени Паркер и Ракеты с дополнительной бронёй.

Баланс тоже не обошли стороной: ослабят Грута, Эмму Фрост, Железного Кулака, Человека-Факела и Псайлок, а вот Доктор Стрэндж, Магнето, Каратель и Гроза получат усиления.

А уже 6 июня появится временный режим «Протокол боевой матрицы Альтрона» — одиночная стратегическая активность в духе шахмат с супергероями.