Аналитический портал Rivals Data опубликовал 10 самых продаваемых скинов Marvel Rivals - купальники в ТОПЕ

Аналитический портал Rivals Data, позиционирующий себя как "самый подробный" трекер по Marvel Rivals, представил рейтинг лучших скинов по продажам по состоянию на 14-15 сентября 2026 года. Ивентовые скины в список не включались, только магазинные.

Верхнюю часть рейтинга без сюрпризов заняли летние женские скины. Первое место - Лазурная тень, легендарный купальник для Невидимки. Второе - Легкая бабочка, купальник для Псайлок. Третье - Фантастическая жизнь, парные свадебные костюмы для Мистера Фантастика и Невидимки.

Далее в ТОП-10 вошли: Леди Локи - скин для Локи с женским обликом и озвучкой; Панк-дитя - рок-костюм для Мэджик; Будущее 2099 - неоновый костюм для Луны Сноу; Водный убийца - летний скин для Черной Вдовы; Вишневый восторг - яркий скин для Луны Сноу; Полярная связь - парные скины для Плаща и Кинжала; В мультивселенной безумия - тематическая серия скинов в стиле Доктора Стрэнджа и Алой Ведьмы.

Авторы рейтинга сразу пояснили методологию: рейтинг построен по оценке выручки - количество × цена в юнитах, а не просто по числу владельцев. Данные собраны по случайной выборке 250000 игроков, заходивших на сайт rivalsdata. Те, кто бросил игру, почти не попали в статистику - именно поэтому в топе мало скинов с самого начала жизненного цикла игры. Фактически это ближе к формулировке: "какие скины чаще всего покупали именно нынешние игроки за все время". Не учитывались ивентовые и гибридные скины, выручка с гачи и перекрасы.