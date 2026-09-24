Автор IGN заявил, что Marvel Rivals "нуждается во вмешательстве" из-за сексуализации, монетизации и репрезентации

На IGN вышла большая статья, посвящённая текущему состоянию Marvel Rivals. Её автор Карлос Моралес, который утверждает, что провёл в игре более тысячи часов, считает, что проект NetEase оказался в проблемной точке и «нуждается во вмешательстве», если разработчики хотят сохранить его позиции среди популярных сервисных игр.

Одной из главных претензий Моралес называет баланс. По его мнению, ускоренный график выпуска контента привёл к тому, что новые персонажи нередко появляются слишком сильными и требуют нескольких сезонов последующих ослаблений. В качестве примеров он приводит Сорвиголову, Гамбита, Эльзу Бладстоун и Чёрную кошку. Автор также критикует подбор игроков и слишком мягкие наказания за намеренный слив матчей и досрочный выход из рейтинговых игр.

Отдельная часть материала посвящена монетизации и косметике. Моралес считает использование гача-механик для получения костюмов хищнической практикой, особенно учитывая молодую часть аудитории Marvel Rivals. По его мнению, покупка желаемого облика напрямую была бы более приемлемой системой, чем попытки получить комплект через случайные награды.

Автор также затронул распределение костюмов между героями и связанные с ними споры. В частности, он напомнил о летней линейке купальников и ситуации со Шторм, чей костюм изначально получил более низкую редкость, чем большинство других подобных обликов. На фоне того, что героиня за всё время существования игры получила сравнительно немного косметики, часть сообщества обвинила NetEase в предвзятом отношении к темнокожим персонажам. После критики разработчики объявили, что повысят редкость костюма Шторм до легендарной и выпустят для неё дополнительные облики такого уровня.

По мнению Моралеса, проблема выходит за рамки одной Шторм. Он считает, что темнокожие герои получают заметно меньше внимания по сравнению с такими популярными персонажами, как Псайлок, Сью Сторм и Луна Сноу. Автор также пожаловался на практически отсутствующую, по его оценке, латиноамериканскую репрезентацию. Нэмора он относит скорее к коренным народам Мезоамерики, а первым полноценным латиноамериканским персонажем Marvel Rivals называет Худа, отмечая, что вместо него разработчики могли бы обратиться к таким героям, как Робби Рейес, Майлз Моралес или одна из версий Белого Тигра.

При этом Моралес подчёркивает, что остаётся поклонником Marvel Rivals и высоко оценивает основу игрового процесса. Чтобы исправить ситуацию, он предлагает NetEase замедлить выпуск новых героев ради более тщательного тестирования, пересмотреть баланс, ужесточить наказания в рейтинговом режиме, отказаться от гача-событий для костюмов и равномернее распределять косметический контент между персонажами.

По мнению автора, сейчас для подобных изменений особенно подходящий момент: приближается премьера Avengers: Doomsday, которая потенциально способна привлечь к Marvel Rivals новую аудиторию. Моралес считает, что игра потеряла часть прежнего направления, однако всё ещё далека от состояния, когда исправить ситуацию уже невозможно.