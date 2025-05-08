Авторы Marvel Rivals дали Девушке-белке пляжный костюм к началу летнего сезона

В Marvel Rivals стартует летний сезон — и первой героиней, получившей пляжный костюм, стала Девушка-белка. Об этом разработчики сообщили в соцсетях, опубликовав короткий трейлер с демонстрацией нового облика.

Фанаты отреагировали с энтузиазмом: в комментариях пользователи признаются, что «внезапно стали мейнами Девушки-белки», а некоторые шутят, что хотят «отключить хвост», чтобы лучше рассмотреть персонажа. Пока это первый пляжный скин в игре, но судя по всему, не последний.

Также представлен летний образ Ракеты — Sunshine Racoon. Игроки надеются, что в будущем летние наряды получат и другие герои, такие как Эмма Фрост и Луна Сноу.