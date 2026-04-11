Авторы Marvel Rivals хотят сделать из игры "живое аниме" во вселенной Marvel

Разработчики Marvel Rivals рассказали о планах развития игры на ближайшие годы. Креативный директор проекта Гуанъюнь Чэнь сообщил, что команда хочет значительно расширить формат бесплатного геройского шутера и превратить его в более масштабный опыт во вселенной Marvel.

По словам Чэня, в будущем игра будет постепенно выходить за рамки привычных PvP-сражений 6 на 6. Разработчики намерены уделить больше внимания PvE-режимам, а также сюжетным событиям, связанным с киновселенной Marvel.

Одним из ключевых элементов будущих обновлений станет событие «Путь к Судному дню» (Path to Doomsday). Оно будет вдохновлено Сагой бесконечности из Marvel Cinematic Universe и предложит игрокам серию тематических обновлений, включая новые режимы и специальный контент.

Чэнь отметил, что долгосрочная цель команды — превратить Marvel Rivals в своеобразный «движущийся аниме-опыт», где сюжет и события будут постепенно разворачиваться через регулярные обновления.

Разработчики также подчеркнули, что у вселенной Marvel огромный потенциал для развития игры. По словам Чэня, в комиксах существует более 9000 персонажей, поэтому команда не переживает о нехватке героев или историй для будущих обновлений.

На данный момент план развития Marvel Rivals уже расписан как минимум до 2027 года, а новые подробности о будущих обновлениях разработчики обещают раскрыть позже.