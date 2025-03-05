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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 303 оценки

Авторы Marvel Rivals не боятся конкуренции с Overwatch 2 даже после её возвращения на китайский рынок

Gutsz
Новости

Разработчики Marvel Rivals уверены в своей игре и не считают Overwatch 2 серьезной угрозой, даже после её триумфального возвращения на китайский рынок. Представители NetEase заявили, что место на рынке шутеров есть для обеих игр, и Marvel Rivals продолжит привлекать свою аудиторию.

В прошлом месяца стало известно о том, что компания Blizzard снова наладили партнерство NetEase и собирается вернуть часть своих проектов на китайский рынок. Как оказалось в NetEase не видят в этом никаких проблем, даже для своего супергероейского шутера.

Рынок достаточно велик, чтобы вместить обе игры.

— заявили представители компании во время финансового отчёта.

По словам разработчиков, Marvel Rivals и Overwatch 2 являются сильными проектами в жанре командных шутеров, но при этом у каждого из них своя ниша и аудитория.

Marvel Rivals уже продемонстрировала ошеломительный успех, собрав в феврале 40 миллионов активных игроков, что стало неожиданностью даже для скептиков. Игра предлагает более хаотичный и взрывной геймплей по сравнению с Overwatch 2, а некоторые герои Marvel, по мнению игроков, перекликаются с персонажами Blizzard. Например, способности Магнето, Чёрной Пантеры и Халка сравнивают с возможностями Сигмы, Гэндзи и D.Va. Тем не менее, игровой процесс Marvel Rivals остается уникальным, за счёт командного взаимодействия и безумных столкновений между героями.

В то же время Overwatch 2 продолжает восстанавливать позиции, улучшив свой рейтинг в Steam после успешного обновления с системой перков. Несмотря на разные подходы, обе игры нашли свою аудиторию: Marvel Rivals делает ставку на динамичный хаос и зрелищность, тогда как Overwatch 2 ориентирована на баланс и соревновательный элемент.

Судя по уверенности NetEase, Marvel Rivals продолжит развиваться и укреплять свои позиции на рынке, не опасаясь конкуренции с Overwatch 2.

3
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
кум кумич

Отсылка на классику

9
shurasick876

Гениальное отсылается к великому.

1
MNM 1985

Овервотч по этой части вне конкуренции

3
Илья Брянкин

Сочная ASS😏

3
Олеш Приколеш

Вот именно, в этом и есть секрет, хотя какой это секрет)

2
Рикочико

Прогрели западных инвесторов как гоев.

2
JackBV

Отдать должное , Marvel Rivals получилась довольно не плохо.

1
--88888888--

😳

0
Pycckuu_XAKEP

наглядно о том, куда скатился Playground:

-6
HubertJFarnsworth

Лучше так ,чем жирные ниггеры трансы...

4
Anton Vasiljev HubertJFarnsworth

это ты как приплёл?

1
rtnrwv HubertJFarnsworth

ну да , ведь обычных не кликбейтных картинок для детей по игре нет...

0
Tommy.

никогда такого не было и вот опять

0