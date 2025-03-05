Авторы Marvel Rivals не боятся конкуренции с Overwatch 2 даже после её возвращения на китайский рынок

Разработчики Marvel Rivals уверены в своей игре и не считают Overwatch 2 серьезной угрозой, даже после её триумфального возвращения на китайский рынок. Представители NetEase заявили, что место на рынке шутеров есть для обеих игр, и Marvel Rivals продолжит привлекать свою аудиторию.

В прошлом месяца стало известно о том, что компания Blizzard снова наладили партнерство NetEase и собирается вернуть часть своих проектов на китайский рынок. Как оказалось в NetEase не видят в этом никаких проблем, даже для своего супергероейского шутера.

Рынок достаточно велик, чтобы вместить обе игры.

— заявили представители компании во время финансового отчёта.

По словам разработчиков, Marvel Rivals и Overwatch 2 являются сильными проектами в жанре командных шутеров, но при этом у каждого из них своя ниша и аудитория.

Marvel Rivals уже продемонстрировала ошеломительный успех, собрав в феврале 40 миллионов активных игроков, что стало неожиданностью даже для скептиков. Игра предлагает более хаотичный и взрывной геймплей по сравнению с Overwatch 2, а некоторые герои Marvel, по мнению игроков, перекликаются с персонажами Blizzard. Например, способности Магнето, Чёрной Пантеры и Халка сравнивают с возможностями Сигмы, Гэндзи и D.Va. Тем не менее, игровой процесс Marvel Rivals остается уникальным, за счёт командного взаимодействия и безумных столкновений между героями.

В то же время Overwatch 2 продолжает восстанавливать позиции, улучшив свой рейтинг в Steam после успешного обновления с системой перков. Несмотря на разные подходы, обе игры нашли свою аудиторию: Marvel Rivals делает ставку на динамичный хаос и зрелищность, тогда как Overwatch 2 ориентирована на баланс и соревновательный элемент.

Судя по уверенности NetEase, Marvel Rivals продолжит развиваться и укреплять свои позиции на рынке, не опасаясь конкуренции с Overwatch 2.