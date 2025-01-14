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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 237 оценок

Авторы Marvel Rivals представили первое официальное изображение Блейда

butcher69
Новости

Фанаты Marvel Rivals получили первый взгляд на грядущего играбельного персонажа Блэйда благодаря свежей утечке. Изображение взято из внутриигровой галереи, которая появилась в первом сезоне. На арте также изображен асгардский зверь Рататоскр.

Согласно внутриигровой истории, новый злодей Дракула подчиняет Блэйда и Рататоскра. Однако Фантастическая четверка, появившаяся с запуском первого сезона 10 января, готова вернуть контроль над ситуацией.

На основе утечек и сюжета, поклонники предполагают, что финал первого сезона завершится победой героев над Дракулой. Это может привести к тому, что Блэйд станет доступным для игры в начале второго сезона, который запланирован на апрель 2025 года.

Ранее информация о Блэйде появилась среди утечек наряду с персонажами, уже дебютировавшими в игре, включая Мистера Фантастика и Сью Шторм.

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