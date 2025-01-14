Авторы Marvel Rivals представили первое официальное изображение Блейда

Фанаты Marvel Rivals получили первый взгляд на грядущего играбельного персонажа Блэйда благодаря свежей утечке. Изображение взято из внутриигровой галереи, которая появилась в первом сезоне. На арте также изображен асгардский зверь Рататоскр.

Согласно внутриигровой истории, новый злодей Дракула подчиняет Блэйда и Рататоскра. Однако Фантастическая четверка, появившаяся с запуском первого сезона 10 января, готова вернуть контроль над ситуацией.

На основе утечек и сюжета, поклонники предполагают, что финал первого сезона завершится победой героев над Дракулой. Это может привести к тому, что Блэйд станет доступным для игры в начале второго сезона, который запланирован на апрель 2025 года.

Ранее информация о Блэйде появилась среди утечек наряду с персонажами, уже дебютировавшими в игре, включая Мистера Фантастика и Сью Шторм.