Авторы Marvel Rivals раскрыли балансные изменения из предстоящего обновления для первого сезона

Авторы Marvel Rivals готовятся к первому сезону, выпустив информацию о масштабном патче с изменениями в балансе. NetEase Games на своем сайте представили подробности обновления, которое выйдет 10 января.

Основное внимание уделено пересмотру способностей героев и их командных умений. Разработчики стремятся сделать менее популярные персонажи более полезными, а чрезмерно сильных — сбалансировать. Например, улучшены Капитан Америка (увеличение здоровья и снижение стоимости ульты) и Зимний Солдат. Халк получил снижение выносливости щита, а Черная Пантера — уменьшение скорости восстановления здоровья.