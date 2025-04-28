Авторы Marvel Rivals усилят героев поддержки после скандала с про-игроком

Студия NetEase Games анонсировала грядущие изменения баланса в командном шутере Marvel Rivals, отчасти ставшие реакцией на недавний скандал, вызванный высказываниями известного стримера в адрес игроков поддержки (стратегов). Разработчики планируют улучшить положение этого класса в игре.
В официальном заявлении NetEase признала, что изменения второго сезона создали избыточное давление на стратегов. Изначально предполагалось, что другие классы будут активнее их защищать, пока те лечат команду, но на практике эта схема сработала не так, как ожидалось.
Чтобы исправить ситуацию, в ближайшем обновлении некоторым героям-стратегам повысят урон, делая их более боеспособными и привлекательными для выбора. Одновременно с этим планируется незначительно снизить запас здоровья у некоторых «танков», таких как Грут и Капитан Америка, которые в данный момент способны выдерживать слишком много урона.
Вместе с этим, грядущее обновление затронет систему расчета эффективности игроков в соревновательном режиме. Разработчики подчеркнули, что это лишь первые шаги, а более существенные правки баланса будут внесены позже, чтобы избежать резких изменений посреди сезона.
написанное озадачивает...
Игроки: Хиллеры малополезны!
Разработчик: Мы добавим урона хиллерам...
И: ?
Р: ...И порежем танкам ХП.
И: !?
Впрочем я за игрой не слежу, может так и надо )
И как же этот добавленный урон поможет при врывах той же пантеры или человека паука? Сами все попереломали. Для тех, кто не очень в теме. Ребятки слишком сильно усилили некоторых дуэлянтов, которые теперь просто летят танкам за спину и выносят этих бедных несчастных саппортов. При этом танки не могут их защитить, потому что у них нет скиллов защиты и их самих в этот момент мутузят другие танки. В итоге каждая игра превращается в шоу у кого убийцы лучше. И они не придумали ничего лучше, чем вернуть хиллерам отобранный в первом патче сезона урон вместо того, чтобы порезать этих самых убийц.