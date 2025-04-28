Авторы Marvel Rivals усилят героев поддержки после скандала с про-игроком

Студия NetEase Games анонсировала грядущие изменения баланса в командном шутере Marvel Rivals, отчасти ставшие реакцией на недавний скандал, вызванный высказываниями известного стримера в адрес игроков поддержки (стратегов). Разработчики планируют улучшить положение этого класса в игре.

В официальном заявлении NetEase признала, что изменения второго сезона создали избыточное давление на стратегов. Изначально предполагалось, что другие классы будут активнее их защищать, пока те лечат команду, но на практике эта схема сработала не так, как ожидалось.

Чтобы исправить ситуацию, в ближайшем обновлении некоторым героям-стратегам повысят урон, делая их более боеспособными и привлекательными для выбора. Одновременно с этим планируется незначительно снизить запас здоровья у некоторых «танков», таких как Грут и Капитан Америка, которые в данный момент способны выдерживать слишком много урона.

Вместе с этим, грядущее обновление затронет систему расчета эффективности игроков в соревновательном режиме. Разработчики подчеркнули, что это лишь первые шаги, а более существенные правки баланса будут внесены позже, чтобы избежать резких изменений посреди сезона.