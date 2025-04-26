Белая лиса, Амарант, Улей, Броня и Кузнец: кого датамайнеры нашли в файлах Marvel Rivals

У Marvel Rivals, как и у любой игры-сервиса, завелись свои датамайнеры, которые копаются в файлах игры в поисках чего-нибудь интересного. На сей раз они откопали пятёрку потенциальных будущих персонажей, которых могут добавить в игру. Кстати, с третьего сезона разработчики хотят радовать игроков новыми бойцами ежемесячно.
Только вот незадача — откопанная пятёрка персонажей совсем не из тех, кого игроки ждут. Пока все мечтают о популярных героях вроде Дэдпула, разработчики, если верить утечке, готовят каких-то совсем малоизвестных героев: монстра-суперзлодея Улея, мутанта Броню, новоиспечённую волшебницу Амарант (бывшая ученица Алой Ведьмы), Белую лису с острыми когтями и ещё Кузнеца — очень умного мутанта.
Ну и кроме этих персонажей датамайнеры нашли сведения о командных способностях. Их получат следующие пары: енот Ракета с Пени Паркер, Луна Сноу с Соколиным глазом, Веном с акулой Джеффом, ну и на закуску — Каратель с Чёрной вдовой.
А ещё в файлах уже обнаружили летние костюмы. Разработчики подготовили купальные наряды в честь возрождения комикса Marvel Swimsuit Special.
Пока что, судя по утечке, в бикини нарядятся как минимум Ракета, Джефф, Существо и Девушка-белка.
Жаль датамайнеры не нашли новую систему подбора матчей
А датамайнеры не нашли , когда эта игра перестанет быть фильмом про железного человека или Человека-паука? В каждой игре эта пара... Ну. Или. Может, они нашли , когда игра перестанет быть песней "моя оборона". 13 оборон подряд в быстрой - это было сильно
Странно, что не чёрная лиса, а... белая!!! Я думал, про этот цвет уже вообще забыли)
Фордж вообще-то один из самых лютых мутантов и знаковый персонаж