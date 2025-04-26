Белая лиса, Амарант, Улей, Броня и Кузнец: кого датамайнеры нашли в файлах Marvel Rivals

У Marvel Rivals, как и у любой игры-сервиса, завелись свои датамайнеры, которые копаются в файлах игры в поисках чего-нибудь интересного. На сей раз они откопали пятёрку потенциальных будущих персонажей, которых могут добавить в игру. Кстати, с третьего сезона разработчики хотят радовать игроков новыми бойцами ежемесячно.

Только вот незадача — откопанная пятёрка персонажей совсем не из тех, кого игроки ждут. Пока все мечтают о популярных героях вроде Дэдпула, разработчики, если верить утечке, готовят каких-то совсем малоизвестных героев: монстра-суперзлодея Улея, мутанта Броню, новоиспечённую волшебницу Амарант (бывшая ученица Алой Ведьмы), Белую лису с острыми когтями и ещё Кузнеца — очень умного мутанта.

Ну и кроме этих персонажей датамайнеры нашли сведения о командных способностях. Их получат следующие пары: енот Ракета с Пени Паркер, Луна Сноу с Соколиным глазом, Веном с акулой Джеффом, ну и на закуску — Каратель с Чёрной вдовой.

А ещё в файлах уже обнаружили летние костюмы. Разработчики подготовили купальные наряды в честь возрождения комикса Marvel Swimsuit Special.

Пока что, судя по утечке, в бикини нарядятся как минимум Ракета, Джефф, Существо и Девушка-белка.