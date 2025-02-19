Человек-Факел и его способности в центре внимания нового трейлера Marvel Rivals

NetEase Games посвятила свежий трейлер способностям нового героя для Marvel Rivals — Человека-Факела, он же Джонни Шторм. Этот дуэлист способен полностью покрывать свое тело пламенем, оставаясь в воздухе и нанося противникам огненный урон.

Человек-Факел атакует с воздуха, выпуская огненные снаряды и пикируя на врагов, отбрасывая их назад. Его выстрелы остаются на земле, а специальная способность позволяет соединять их, ускоряя темп атаки.

В Ultimate-режиме «Flame On» Джонни выпускает огненные торнадо. Если в команде есть Шторм, их союз активирует её Ultimate-способность.

Человек-Факел и Существо появятся во второй половине первого сезона — 21 февраля.