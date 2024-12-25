ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
6.6 163 оценки

Человек-факел может появиться в первом сезоне Marvel Rivals - что известно о его способностях

Lunersun
Новости

Скоро в Marvel Rivals появится новый герой. Инсайдеры раскопали информацию о Человеке-факеле, которого, вроде бы, добавят уже в первом сезоне. При этом ребята из RivalsLeaks не только рассказали, на что способен герой, но и показали, как он выглядит.

Вот какие умения будут у Человека-факела:

  • Плазменное тело (Plasma Body) — быстро взлетает вверх
  • Огненная тюрьма (Pyro-Prison) — делает стену из огня, которая поджигает врагов
  • Пылающий метеор (Flaming Meteor) — падает вниз и оглушает всех рядом
  • Обжигающий взрыв (Blazing Blast) — кидает огненный шар, от которого загорается земля

А ещё у него будет ультимейт под названием Supernova (Сверхновая) — он бьёт ударными волнами по всем врагам поблизости и превращает обычный огонь в огненный вихрь. Кстати, если в команде есть Шторм, она может использовать этот вихрь, чтобы сделать свой ураган горящим.

1
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий