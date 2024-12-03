Чёрная Вдова возглавит борьбу с Думом 2099 - появился новый персональный трейлер Marvel Rivals

NetEase Games продолжает выпускать трейлеры Marvel Rivals, и на этот раз главной героиней стала Чёрная Вдова. До этого нам уже показывали Девушку-белку и Железного Кулака, но сейчас настал черёд Наташи Романовой.

В описании трейлера нам также рассказали, что стало с Наташей в этой версии вселенной Marvel. Оказывается, благодаря какой-то формуле долголетия она умудрилась пережить большинство своих друзей и врагов. И теперь в недалёком будущем Чёрная Вдова возглавляет ту самую Красную Комнату, где когда-то тренировалась сама — правда, теперь организация борется против тирании Дума 2099.

Также разработчики особо подчеркнули боевые навыки Наташи. Ещё бы — годы тренировок в Красной Комнате и работа со Мстителями не прошли даром. И даже в будущем она остаётся одной из самых опасных героинь Marvel.

Ну а сама игра Marvel Rivals выйдет уже скоро — 6 декабря 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.