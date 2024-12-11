Датамайнеры Marvel Rivals обнаружили, что модели слишком детализированы - разработчики явно не против видео для взрослых

Датамайнеры Marvel Rivals, которые довольно быстро "вскрыли" игру после релиза и вытащили оттуда 3D-модели героев, оказались шокированы тем, насколько они "детализированы". Судя по всему, каждый персонаж оказался хорошо проработан не только в одежде, но и без нее. Благодаря этому модели очень просто использовать для других фан-проектов, например, в видео для взрослых. Неудивительно, что подобные видео появились на соответствующих ресурсах буквально через несколько дней.

3D-художник Doovad ♦ Hohdan уверен, что разработчики игры сделали это намерено:

Я узнал, что модели в Marvel Rivals... гораздо детализированнее, чем должны быть. Они знали. Поверить не могу LOL

Как известно, видео для взрослых стали одной из причин большой популярности Overwatch. Однако там модели из игры вытащить не так-то просто. Возможно, разработчики Marvel Rivals проработали модели под одеждой не только для того, чтобы было проще накладывать новые скины, но и чтобы повысить популярность игры благодаря Правилу 34.