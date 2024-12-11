Датамайнеры Marvel Rivals обнаружили, что модели слишком детализированы - разработчики явно не против видео для взрослых

Датамайнеры Marvel Rivals, которые довольно быстро "вскрыли" игру после релиза и вытащили оттуда 3D-модели героев, оказались шокированы тем, насколько они "детализированы". Судя по всему, каждый персонаж оказался хорошо проработан не только в одежде, но и без нее. Благодаря этому модели очень просто использовать для других фан-проектов, например, в видео для взрослых. Неудивительно, что подобные видео появились на соответствующих ресурсах буквально через несколько дней.
3D-художник Doovad ♦ Hohdan уверен, что разработчики игры сделали это намерено:
Я узнал, что модели в Marvel Rivals... гораздо детализированнее, чем должны быть. Они знали. Поверить не могу LOL
Как известно, видео для взрослых стали одной из причин большой популярности Overwatch. Однако там модели из игры вытащить не так-то просто. Возможно, разработчики Marvel Rivals проработали модели под одеждой не только для того, чтобы было проще накладывать новые скины, но и чтобы повысить популярность игры благодаря Правилу 34.
а пруфы?
Хитрец!
В галерею игры зайди тут.
Ни стыда, ни совести, ни фулла!
Хороший пиар ход от разработчиков.
А показать!?
На smutbase зайдите и посмотрите...
Ну разрабы определённо молодцы. Верной дорогой идут товарищи!
Ловите пруф, работяги
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Так а чё нет та ? На оранжевом утубе насмотрятся, мож и поиграют.
Игра класс! Чё ругаете, не понятно. Бесплатно же к тому ж. Играть весело. Токсичности пока не заметил.
С пачкой из 6 друзей - пушка просто. Засели плотно, уже 30+ часов наиграли.
Ну так игру делали китайцы, странно было бы ожидать иного)
Ну если и считать строение манекена хорошей детализацией голого тела то да они хорошо детализированы // Виктор Бароменский
Потому что 90% успеха овервоча в том что по нему начали делать порно и как только начали добавлять страшных, гадких, вокнутых персонажей овер сразу начал сливаться.
Я наверное удивлю, но в наше время, да и не только в наше это нормально. Т.е. как создаются вообще игровые модели: берется и делается голая во всех смыслах 3д тушка, а дальше поверх уже создаются делали и элементы одежды. Единственное что в одних играх 3д моделеры ограничиваются просто формой тела, в других от скуки начинают прорабатывать элементы которые никто не увидит. А вот например в более старых играх из-за ограничений железа было нормой удалять с модели полигоны которые никто не увидит. В общем то создатели просто не задумываются что кто-то начнет разбирать игру на части чтобы узнать у какого из персов что под одежкой
А кто против клубнички то будет? 🍓
Ну и прекрасно. Всегда бы так.