Датамайнеры обнаружили новый намёк на появление лутбоксов в Marvel Rivals

Датамайнеры обнаружили новый намёк на возможное появление лутбоксов в геройском шутере Marvel Rivals. В файлах четвёртого сезона заметили упоминание компонента «Mysteries» — кодового названия коробок с сюрпризами. В последний раз разговоры о такой системе велись ещё в декабре 2024 года.

В коде фигурируют элементы вроде «cosmic mysterys number» и «BOX_OPEN_HISTORY_CHANGE», что явно связано с прежней логикой лутбоксов. Скриншоты показывают, как эта система могла выглядеть, когда её тестировали внутри игры.

Пока неизвестно, будут ли будущие лутбоксы доступны за реальные деньги или появятся как награды за испытания и часть боевого пропуска.

Четвёртый сезон Marvel Rivals под названием «Сердце Дракона» стартует 12 сентября и принесёт новых героев, балансные правки и новые функции. В этот же день игра выйдет на PlayStation 4 с поддержкой 30 FPS на базовой версии и 60 FPS на Pro.

Игрокам остаётся лишь ждать официального подтверждения, но первый сигнал о возвращении лутбоксов уже звучит довольно громко.