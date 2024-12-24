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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
6.6 159 оценок

Датамайнеры обнаружили следы лутбоксов в Marvel Rivals - разработчики объяснили находку

Lunersun
Новости

Датамайнеры нашли в файлах Marvel Rivals интересную систему с предметами разной редкости, которые можно было выбивать в ограниченных по времени событиях. В находках оказались не только упоминания, но и готовые элементы — например, анимация открытия лутбоксов.

Впрочем, один из инсайдеров сразу же намекнул, что речь идёт о старых наработках. Позже это подтвердили и в самой NetEase в разговоре с порталом 80 level — оказалось, что найденные файлы действительно остались со времён разработки и в финальную версию игры не попадут.

Так что, похоже, никаких лутбоксов в Marvel Rivals мы не увидим — по крайней мере, пока что таких планов у разработчиков нет.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
ZAUSA

Хотели обмануть датамайнеров сиськами и пиз... моделей, а те дальше полезли, в очко.

https://www.playground.ru/marvel_rivals/news/datamajnery_marvel_rivals_obnaruzhili_chto_modeli_slishkom_detalizirovany_razrabotchiki_yavno_ne_protiv_video_dlya_vzroslyh-1740029?ysclid=m52h6s3f4p258729395

4
Генерал Анатолий

- Лутбоксов не будет? Твердо и четко?

- Твердо и четко!

2
JohnTornton

дуров также про рекламу говорил

2
SheriffKo

Ну и ладно. Лишний "кипиш" без особых последствий никогда не помешает - отрезвляет голову.

1
Шмоня Натанзон

Вы шо? Это на продвижение и поддержки игрушки, ни цента себе в карман не положим!

1
JohnTornton

а чем уудивляться? игра же фри ту плей помойка

1
BewitchingBaron

Если ты чем-то пользуешься бесплатно - ты не клиент, ты - товар.

1
Илья_Казаков_93

До поры до времени!

Через пару месяцев наберётся постоянная аудитория и потом эти лутбоксы внедрят в игру 👍

0
jax baron

Боевой пропуск - хуже лутбоксов.

-4
вупсич пупсич

Смотря какой. Если за донат можно открыть весь БП - топчик. А если без доната, это фуфло. Легче уж тогда с ящиков выбить

1
rtnrwv

в этой игре, да, а так БП с кучей предметов обычно всегда выгоднее

0
ArtemOZR

лучше всего БП реализован в форте, он и окупаемый, и много времени на прокачку не требует

1
Ardolon ArtemOZR

Один раз купил или накопил и получаешь бесконечное количество боевых пропусков, при условии полного закрытия пропуска.

-2
JohnTornton rtnrwv

тока там обычно предметы шлак, который не нужен
допустим в том же дбд предметы на персов, которых у тебя нет. а половина персов там ОНЛИ ЗА ДОНАТ
при этом сами скины убожество ещё то. + рескины
и так во всех играх
проще и выгоднее это купить нужный скин, всё остальное это уже - тебя развели на бабки

0