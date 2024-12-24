Датамайнеры обнаружили следы лутбоксов в Marvel Rivals - разработчики объяснили находку

Датамайнеры нашли в файлах Marvel Rivals интересную систему с предметами разной редкости, которые можно было выбивать в ограниченных по времени событиях. В находках оказались не только упоминания, но и готовые элементы — например, анимация открытия лутбоксов.
Впрочем, один из инсайдеров сразу же намекнул, что речь идёт о старых наработках. Позже это подтвердили и в самой NetEase в разговоре с порталом 80 level — оказалось, что найденные файлы действительно остались со времён разработки и в финальную версию игры не попадут.
Так что, похоже, никаких лутбоксов в Marvel Rivals мы не увидим — по крайней мере, пока что таких планов у разработчиков нет.
Хотели обмануть датамайнеров сиськами и пиз... моделей, а те дальше полезли, в очко.
https://www.playground.ru/marvel_rivals/news/datamajnery_marvel_rivals_obnaruzhili_chto_modeli_slishkom_detalizirovany_razrabotchiki_yavno_ne_protiv_video_dlya_vzroslyh-1740029?ysclid=m52h6s3f4p258729395
- Лутбоксов не будет? Твердо и четко?
- Твердо и четко!
дуров также про рекламу говорил
Ну и ладно. Лишний "кипиш" без особых последствий никогда не помешает - отрезвляет голову.
Вы шо? Это на продвижение и поддержки игрушки, ни цента себе в карман не положим!
а чем уудивляться? игра же фри ту плей помойка
Если ты чем-то пользуешься бесплатно - ты не клиент, ты - товар.
До поры до времени!
Через пару месяцев наберётся постоянная аудитория и потом эти лутбоксы внедрят в игру 👍
Боевой пропуск - хуже лутбоксов.
Смотря какой. Если за донат можно открыть весь БП - топчик. А если без доната, это фуфло. Легче уж тогда с ящиков выбить
в этой игре, да, а так БП с кучей предметов обычно всегда выгоднее
лучше всего БП реализован в форте, он и окупаемый, и много времени на прокачку не требует
Один раз купил или накопил и получаешь бесконечное количество боевых пропусков, при условии полного закрытия пропуска.
тока там обычно предметы шлак, который не нужен
допустим в том же дбд предметы на персов, которых у тебя нет. а половина персов там ОНЛИ ЗА ДОНАТ
при этом сами скины убожество ещё то. + рескины
и так во всех играх
проще и выгоднее это купить нужный скин, всё остальное это уже - тебя развели на бабки