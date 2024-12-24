Датамайнеры обнаружили следы лутбоксов в Marvel Rivals - разработчики объяснили находку

Датамайнеры нашли в файлах Marvel Rivals интересную систему с предметами разной редкости, которые можно было выбивать в ограниченных по времени событиях. В находках оказались не только упоминания, но и готовые элементы — например, анимация открытия лутбоксов.

Впрочем, один из инсайдеров сразу же намекнул, что речь идёт о старых наработках. Позже это подтвердили и в самой NetEase в разговоре с порталом 80 level — оказалось, что найденные файлы действительно остались со времён разработки и в финальную версию игры не попадут.

Так что, похоже, никаких лутбоксов в Marvel Rivals мы не увидим — по крайней мере, пока что таких планов у разработчиков нет.