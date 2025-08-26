ЧАТ ИГРЫ
Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.4 405 оценок

Дэдпул и Сорвиголова на подходе? В файлах Marvel Rivals нашли намёки на новых героев

butcher69 butcher69

Похоже, состав героев в Marvel Rivals в ближайшее время пополнится громкими именами. Команда датамайнеров X0XLEAK обнаружила в игровых файлах аудиореплики персонажей, адресованные Дэдпулу и Сорвиголове.

В найденных записях звучат знакомые голоса уже доступных героев, которые напрямую упоминают Уэйда Уилсона и Мэтта Мёрдока. Причём для Дэдпула собрано почти три минуты озвучки — это может означать, что наёмник с катанами и фирменным юмором появится в игре раньше Сорвиголовы.

Фанаты уже активно обсуждают находку: многие считают, что оба персонажа станут ключевым контентом для будущих обновлений. Впрочем, пока официального подтверждения от разработчиков нет.

Комментарии: 3
Skiv101

Геймплей за сорвиголову?

Skiv101
1
Last Templar

Вряд ли он появится раньше. В следующем сезоне похоже будут Сорвиголова и Анжела. Так что Дедпул как минимум на сезон позднее будет.