Дэдпул и Сорвиголова на подходе? В файлах Marvel Rivals нашли намёки на новых героев

Похоже, состав героев в Marvel Rivals в ближайшее время пополнится громкими именами. Команда датамайнеров X0XLEAK обнаружила в игровых файлах аудиореплики персонажей, адресованные Дэдпулу и Сорвиголове.

В найденных записях звучат знакомые голоса уже доступных героев, которые напрямую упоминают Уэйда Уилсона и Мэтта Мёрдока. Причём для Дэдпула собрано почти три минуты озвучки — это может означать, что наёмник с катанами и фирменным юмором появится в игре раньше Сорвиголовы.

Фанаты уже активно обсуждают находку: многие считают, что оба персонажа станут ключевым контентом для будущих обновлений. Впрочем, пока официального подтверждения от разработчиков нет.