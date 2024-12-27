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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
6.8 168 оценок

Дэдпул, Капитан Марвел и Джин Грей - датамайнеры раскопали будущие обновления Marvel Rivals

Lunersun
Новости

Датамайнеры покопались в файлах Marvel Rivals и нашли кое-что интересное о будущих обновлениях.

В файлах обнаружили целую пачку новых героев. Там и Дэдпул с Капитаном Марвел, и Джин Грей с Эммой Фрост, и даже такие персонажи как Анжела, Хит-Манки и Модок. Похоже, в NetEase Games решили не зацикливаться только на известных героях. А ещё разработчики, похоже, трудятся над новыми картами — среди них оказались острова Кракоа и Аракко, а также улицы Нью-Йорка.

До этого стало известно, что в игру планируют добавить Человека-факела.

Человек-факел может появиться в первом сезоне Marvel Rivals - что известно о его способностях
-5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
jax baron

НОРМ ТАК

1
rtnrwv
Похоже, в NetEase Games решили не зацикливаться только на известных героях

из более неизвестных тут только Анжела

0
vertehwost

я знаю анджелу она еще до всего со спауном билась (во всех смыслах) ноя понятия не имею че за обезьяна

0