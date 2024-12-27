Дэдпул, Капитан Марвел и Джин Грей - датамайнеры раскопали будущие обновления Marvel Rivals

Датамайнеры покопались в файлах Marvel Rivals и нашли кое-что интересное о будущих обновлениях.

В файлах обнаружили целую пачку новых героев. Там и Дэдпул с Капитаном Марвел, и Джин Грей с Эммой Фрост, и даже такие персонажи как Анжела, Хит-Манки и Модок. Похоже, в NetEase Games решили не зацикливаться только на известных героях. А ещё разработчики, похоже, трудятся над новыми картами — среди них оказались острова Кракоа и Аракко, а также улицы Нью-Йорка.

До этого стало известно, что в игру планируют добавить Человека-факела.