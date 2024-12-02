Девушка-белка и её огромные орехи в новом трейлере Marvel Rivals

Компания NetEase Games представила новых персонажей для своей грядущей игры Marvel Rivals, среди которых оказалась Девушка-белка (Дорин Грин) — необычный герой, известный своими "победами" над могущественными врагами вроде Таноса и Галактуса.
Девушка-белка выделяется своим уникальным стилем боя. Она использует рогатку с орехами, которые могут рикошетить от стен, поражая врагов в неожиданных местах. Её способности включают броски огромных орехов, которые привлекают армию белок, парализующих противников. Кроме того, персонаж обладает впечатляющим прыжком, позволяющим занимать стратегические позиции или спасаться из опасных ситуаций. А её ультимейт, Squirrel Stampede, вызывает настоящую беличью волну, сметающую всё на своём пути.
Marvel Rivals выйдет 6 декабря 2024 года для Xbox Series X/S, PS5 и PC.
В современном мире звучит угрожающе.
Блин
Какая же чушь
Не те большие орехи я ожидал увидеть ((
Ещё одна игра радость для ущербных криворуких где целиться не надо . У криворуких прямо праздник каждый день
пощупал бы её орешек
оливочку лизнул бы ?
Выйди на улицу хоть, снег потрогай, с девушками реальными пообщайся
прощупать пощупал бы но кто тебе дал бы, тебе даже тета Маша из соседней 5-ки не даст.
я пока еще не зализал раны с прошлых отношений
в округе одни азбуки вкуса и вкусвилы,там таких нет
интереснее откуда хвост растет
Про это ещё Высоцкий пел:
Хочешь - можешь стать Будённым,
Хочешь - лошадью его...
Предполагю, что хвост там
даааа, обычно именно такой и есть
Раньше было обычно. Сейчас актуальны сдвоенные из нержавейки или силикона.
Хвост крепится в то кольцо, которое будет сзади. А которое из них окажется сзади, зависти лишь от особенности диаметров самой кудесницы :D
ну хоть в чем то видно развитие технологий !!!
)))))) Лет через 10 такой хвост будет иметь usb зарядку и самообучаться ))))) Вот только меня терзают смутные сомнения, что нержавейка проржавеет от обилия инфекций и бактерий в ТЕХ местах у подобных Белок :D
Чувствую, что Овервотч не помрёт.
я подумал совсем о другом по счет огромных орехов 😀 у нее там хвост такой же огромный 😀
А че хвост на пол экрана? Еще и со странной физикой, как плвстмассовый.
тебе нигде не угодишь 😀
Нет предела совершенству.
Белка дает на орехи. Она точно из России.
Жена Нифедова