Девушка-белка и её огромные орехи в новом трейлере Marvel Rivals

Компания NetEase Games представила новых персонажей для своей грядущей игры Marvel Rivals, среди которых оказалась Девушка-белка (Дорин Грин) — необычный герой, известный своими "победами" над могущественными врагами вроде Таноса и Галактуса.

Девушка-белка выделяется своим уникальным стилем боя. Она использует рогатку с орехами, которые могут рикошетить от стен, поражая врагов в неожиданных местах. Её способности включают броски огромных орехов, которые привлекают армию белок, парализующих противников. Кроме того, персонаж обладает впечатляющим прыжком, позволяющим занимать стратегические позиции или спасаться из опасных ситуаций. А её ультимейт, Squirrel Stampede, вызывает настоящую беличью волну, сметающую всё на своём пути.

Marvel Rivals выйдет 6 декабря 2024 года для Xbox Series X/S, PS5 и PC.