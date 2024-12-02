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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
5.1 64 оценки

Девушка-белка и её огромные орехи в новом трейлере Marvel Rivals

butcher69
Новости

Компания NetEase Games представила новых персонажей для своей грядущей игры Marvel Rivals, среди которых оказалась Девушка-белка (Дорин Грин) — необычный герой, известный своими "победами" над могущественными врагами вроде Таноса и Галактуса.

Девушка-белка выделяется своим уникальным стилем боя. Она использует рогатку с орехами, которые могут рикошетить от стен, поражая врагов в неожиданных местах. Её способности включают броски огромных орехов, которые привлекают армию белок, парализующих противников. Кроме того, персонаж обладает впечатляющим прыжком, позволяющим занимать стратегические позиции или спасаться из опасных ситуаций. А её ультимейт, Squirrel Stampede, вызывает настоящую беличью волну, сметающую всё на своём пути.

Marvel Rivals выйдет 6 декабря 2024 года для Xbox Series X/S, PS5 и PC.

10
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
ZER0 T0LERANCE
Девушка-белка и её огромные орехи

В современном мире звучит угрожающе.

15
ABOMINOG1

Блин

Какая же чушь

12
Jarvis666

Не те большие орехи я ожидал увидеть ((

5
1barac9U7ada7

Ещё одна игра радость для ущербных криворуких где целиться не надо . У криворуких прямо праздник каждый день

3
Хер из прошлой катки

пощупал бы её орешек

2
Crevedk0

оливочку лизнул бы ?

-1
Nodas

Выйди на улицу хоть, снег потрогай, с девушками реальными пообщайся

-7
Brock_Harrison

прощупать пощупал бы но кто тебе дал бы, тебе даже тета Маша из соседней 5-ки не даст.

-1
Хер из прошлой катки Nodas

я пока еще не зализал раны с прошлых отношений

7
Хер из прошлой катки Brock_Harrison

в округе одни азбуки вкуса и вкусвилы,там таких нет

6
Wolfenstein

интереснее откуда хвост растет

2
Чеканная Монета

Про это ещё Высоцкий пел:

Хочешь - можешь стать Будённым,

Хочешь - лошадью его...

Предполагю, что хвост там

5
Wolfenstein Чеканная Монета

даааа, обычно именно такой и есть

0
Чеканная Монета Wolfenstein

Раньше было обычно. Сейчас актуальны сдвоенные из нержавейки или силикона.

Хвост крепится в то кольцо, которое будет сзади. А которое из них окажется сзади, зависти лишь от особенности диаметров самой кудесницы :D

0
Wolfenstein Чеканная Монета

ну хоть в чем то видно развитие технологий !!!

5
Чеканная Монета Wolfenstein

)))))) Лет через 10 такой хвост будет иметь usb зарядку и самообучаться ))))) Вот только меня терзают смутные сомнения, что нержавейка проржавеет от обилия инфекций и бактерий в ТЕХ местах у подобных Белок :D

0
Абдула Ибн Ебн Еб

Чувствую, что Овервотч не помрёт.

1
Леший3

я подумал совсем о другом по счет огромных орехов 😀 у нее там хвост такой же огромный 😀

0
Raphtallia

А че хвост на пол экрана? Еще и со странной физикой, как плвстмассовый.

0
Леший3

тебе нигде не угодишь 😀

0
Raphtallia Леший3

Нет предела совершенству.

0
Tialiko

Белка дает на орехи. Она точно из России.

0
JackReacher

Жена Нифедова

0