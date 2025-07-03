Директор Marvel Rivals: в игру добавят малоизвестных героев - у NetEase полный доступ к вселенной Marvel

Пока Marvel Rivals продолжает уверенно набирать популярность среди поклонников супергеройских PvP-шутеров, студия NetEase раскрыла планы по дальнейшему развитию проекта. Как заявил геймдиректор Гуаньюнь Чэнь в интервью Video Gamer, разработчики получили от Marvel полный доступ ко всему каталогу героев и злодеев — включая самых неожиданных.

«Мы не ограничиваемся звёздами первой величины. Мы хотим дать игрокам шанс открыть для себя менее известных, но не менее интересных персонажей», — пояснил Чэнь.

Это означает, что помимо таких имен, как Тони Старк, Тор или Капитан Америка, в игре могут появиться куда более редкие персонажи — от Джек-оф-Хартса до Доктора Бонга и Хит-Манки. Такой подход, по словам Чэня, позволит «показать Марвел под другим углом» и «расширить восприятие вселенной для игроков».

В перспективе разработчики планируют регулярно добавлять неожиданных героев, чтобы поддерживать интерес к игре и открывать игрокам всё новые грани 85-летней истории Marvel.

Остаётся только гадать, кто из «тёмных лошадок» окажется следующим на арене Marvel Rivals. Одно ясно — игра готова удивлять.