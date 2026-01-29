Дуэли, музей Marvel и диско-Хела: крупное обновление Marvel Rivals в первом сезоне

Геройский шутер Marvel Rivals продолжает набирать обороты в рамках первого сезона. Разработчики выпустили масштабное обновление, которое добавило в игру новый режим, свежую карту и заметное количество косметического контента. На локации «Таймс-сквер» появился «Бойцовский клуб» — режим для дуэлей один на один, где игроки могут выяснить, кто достоин называться истинным хозяином хроновселенной.

Поклонники командных сражений получили карту «Музей созерцания». На этой арене игрокам предстоит сопровождать транспорт или мешать противникам выполнить задачу. Локация наполнена экспонатами из вселенной Marvel, что не только подчёркивает атмосферу, но и делает матчи более зрелищными.

Обновление не обошлось без косметики. Временное событие Flight Mode предлагает сразу три новых костюма. Бесплатная ветка, доступная до 19 февраля, позволяет получить диско-наряд для Хелы. Премиум-доступ открывает образ для Человека-паука, а за полную прокачку игрокам достанется новый костюм для Псайлок. До 5 февраля действует особая акция: если потанцевать рядом с другим игроком в одном из новых костюмов в «Бойцовском клубе», можно заработать 100 внутриигровой валюты.

С 30 января в магазине также появились костюмы для Анджелы и Эммы Фрост в стилистике игральных карт — они останутся в продаже без ограничения по времени. Помимо контента, патч включает балансные правки и исправления ошибок. В частности, реплики Дэдпула и Галакты во время переговоров теперь слышит только игрок, управляющий Дэдпулом, что снижает информационный шум для команды.