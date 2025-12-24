"Это была лишь разминка": Marvel Rivals готовит прорывные обновления в 2026 году

Команда NetEase поделилась масштабными планами по развитию шутера Marvel Rivals, пообещав, что 2026 год станет для игры по-настоящему поворотным. Исполнительный продюсер Marvel Games Дэнни Ку отметил, что прошедший 2025-й был лишь этапом подготовки, тогда как впереди игроков ждут куда более амбициозные обновления. По его словам, контент уже расписан более чем на год вперёд, и студия не собирается снижать темп.

Разработчики намерены значительно расширить вариативность геймплея. Руководитель издательского и маркетингового направлений NetEase Ячэнь Бянь рассказал, что команда активно экспериментирует с новыми режимами. Среди прототипов — PvE-форматы и масштабные сражения 18 на 18 игроков. Цель — предложить сообществу альтернативы классическим PvP-битвам и дать возможность выбирать принципиально разный игровой опыт, будь то кооперативное противостояние волнам врагов или хаотичные массовые схватки.

Marvel Rivals вышла в конце 2024 года и за это время успела провести пять тематических сезонов, а также пополнить ростер 12 новыми героями и злодеями. Несмотря на уже достигнутый успех, команда обещает продолжать еженедельно радовать игроков свежим контентом и крупными нововведениями.