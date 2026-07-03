"Это точно не мод?" Новый скин Капитана Америки в Marvel Rivals шокировал игроков своей откровенностью

В Marvel Rivals от NetEase вышел летний скин "Страж Пляжа" для Капитана Америки, и он мгновенно стал главным мемом и предметом бурных обсуждений в сообществе. Вместо привычного щита и классического костюма Стив Роджерс предстал в ультра-откровенном пляжном образе: минималистичные красно-бело-синие плавки, мощный торс и... весьма заметные детали анатомии, которые не оставляют места для воображения.

Игроки в шоке: многие сначала приняли скриншоты и видео за моды, но это базовая модель скина. Особое внимание привлекла "американская гордость" Капитана - она не только выделяется визуально, но и обладает физикой тряски, которая особенно заметна во время эмоций и движений. В сети уже появились десятки роликов, где игроки тестируют скин с разными анимациями, и реакций хватает от восторга до "NetEase, что вы наделали?".

Пост девушки gofatality в соцсети X с подписью "Это точно не мод?" набрал уже 22 тысячи лайков и миллион просмотров, запустив волну мемов. Комментарии пестрят шутками про "волыну Кэпа", новый источник вибраниума и равноправие в сексуализации персонажей. Кто-то требует не патчить это, другие отмечают, что игра наконец-то сексуализирует и мужских персонажей в том же стиле, что и женских.

Скин вышел в рамках летней волны костюмов вместе с образами для Леди Локи и Белой Лисы. Многие хвалят NetEase за смелость и равенство в сексуализации, хотя часть аудитории в легком шоке от того, как далеко разработчики зашли с физикой и дизайном.