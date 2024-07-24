"Это вам не Concord": закрытая бета супергеройского экшена Marvel: Rivals собрала огромное количество игроков

На днях было проведено тестирование многопользовательского шутера в духе Overwatch под названием Concord от PlayStation, который вряд ли можно назвать успешным. Несмотря на попытку соответствовать популярному жанру, сеттингу и трендам в дизайне персонажей, новый проект собрал весьма скромный онлайн. В Steam было зафиксировано лишь чуть больше 2 тысяч игроков одновременно. Сегодня эта цифра выглядит ещё хуже, ведь в том же жанре — Marvel: Rivals — сумела привлечь более 50 тысяч игроков только на ПК и только на этапе закрытой беты.

Как вы уже могли догадаться, сегодня ночью стартовало закрытое бета-тестирование нового сетевого экшена Marvel: Rivals. Игра совершенно не скрывает, что позаимствовала многие режимы и элементы геймплея из Overwatch, но завернула это всё под обложку разнообразных героев комиксов Marvel. Судя по всему, этого оказалось достаточно, чтобы уже на первой стадии беты собрать рекордный онлайн.

Несмотря на серьёзные проблемы с подключением к серверам, в общей сложности в бете только в одном Steam было зафиксировано 50 573 игрока. Количество игроков на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X, где также проходит бета, может быть ещё больше, однако у нас нет точных данных.

В любом случае, Marvel: Rivals оказалась в десятки раз популярнее беты Concord. Об этом говорит не только количество активных игроков, но и просмотры на стриминговых площадках. На Twitch Marvel: Rivals уже вошла в топ-10 самых просматриваемых игр с чуть более 68 тыс. активных зрителей, что выше 59 тыс. у Fortnite. Судя по комментариям игроков, им интересно оценить проект, потому что он будет бесплатным на релизе и не потребует платы, чего нельзя сказать о Concord с ценником в $40.