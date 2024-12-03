Фанаты спорят, не скрывается ли в трейлере Marvel Rivals еще один персонаж - Шури

На 45-й секунде трейлера в этом посте появляется размытая фигура в одном из треугольников с персонажами. По мнению некоторых фанатов Марвел в ней можно узнать сестру Т'Чаллы. Некоторые считают, что это просто низкокачественное изображение Шторм, которую уже сделали играбельным персонажем. Картинка (ещё и в движении) слишком нечеткая, чтобы сделать однозначные выводы — трудно рассмотреть детали её одежды и внешности. Текущий состав героев и героинь вряд ли изменится, но разработчики игры подтвердили, что для них нет запретов на ввод в игру определенных персонажей, так что Шури может появиться в одном из грядущих релизов.
А вы бы хотели увидеть Шури играбельным персонажем?
там все известные будут , так что не удивительно
Осталось не долго, не думаю что она затянет надолго, но провести пару вечерков что бы пощупать и сделать выводы играть в это или нет стоит
Почему бы и нет, многие персонажи заслуживают появление в этой игре)
Доступна предзагрузка ребята
Какая-то кринжатина для анимешников, к-попперов и прочей нечисти
Получается те кто играют в овервотч нечесть ?
минусы?
мне овер нравится но уже поднадоел играю в the finals, пробовал с друзьями играть в этот шлак им зашло а мне блювать тянет от этой игры