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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
5.2 64 оценки

Фанаты спорят, не скрывается ли в трейлере Marvel Rivals еще один персонаж - Шури

GeekBerserk

На 45-й секунде трейлера в этом посте появляется размытая фигура в одном из треугольников с персонажами. По мнению некоторых фанатов Марвел в ней можно узнать сестру Т'Чаллы. Некоторые считают, что это просто низкокачественное изображение Шторм, которую уже сделали играбельным персонажем. Картинка (ещё и в движении) слишком нечеткая, чтобы сделать однозначные выводы — трудно рассмотреть детали её одежды и внешности. Текущий состав героев и героинь вряд ли изменится, но разработчики игры подтвердили, что для них нет запретов на ввод в игру определенных персонажей, так что Шури может появиться в одном из грядущих релизов.

А вы бы хотели увидеть Шури играбельным персонажем?

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
rtnrwv

там все известные будут , так что не удивительно

0
Alexxgersh

Осталось не долго, не думаю что она затянет надолго, но провести пару вечерков что бы пощупать и сделать выводы играть в это или нет стоит

0
U1traMagnum

Почему бы и нет, многие персонажи заслуживают появление в этой игре)

0
U1traMagnum

Доступна предзагрузка ребята

-1
Ой извините

Какая-то кринжатина для анимешников, к-попперов и прочей нечисти

-7
islamelmurzaev

Получается те кто играют в овервотч нечесть ?

3
RedVakzal

минусы?

1
TheCalvariam islamelmurzaev

мне овер нравится но уже поднадоел играю в the finals, пробовал с друзьями играть в этот шлак им зашло а мне блювать тянет от этой игры

0