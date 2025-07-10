Феникс против симбиотов: авторы Marvel Rivals показали задорный трейлер нового боевого пропуска

Онлайн-шутер Marvel Rivals от NetEase вступает в третий сезон под названием «Пробуждение Бездны», и вместе с ним 11 июля стартует свежий боевой пропуск — «Сила Феникса», включающий 10 новых костюмов и множество косметических предметов.

В зрелищном трейлере разработчики показали, что симбиоты захватили Джеффа, Девочку-Белочку, Человека-Паука, Грута и Енота Ракету (причем облики для последних двоих можно получить бесплатно). А Нэмор, Росомаха и Эмма Фрост обрели огненную мощь Феникса. Костюмы также получили Черная Пантера и Адам Уорлок.

На сладкое — новая эмоция с танцем Человека-Паука из «Человека-Паука 3» с Тоби Магуайром. Танец сразу стал хитом и очевидной ставкой на фанатскую ностальгию. Впрочем, NetEase не забывает и про монетизацию: в игре появилось две новых валюты и система аксессуаров — игроки смогут покупать визуальные эффекты для ультимативных способностей и игрушки для героев.