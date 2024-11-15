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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
5.2 55 оценок

Футуристическая Ваканда, вибраниумные небоскрёбы и африканские мотивы - IGN рассказал о новых картах Marvel Rivals

Lunersun
Новости

Портал IGN поделился подробностями о картах из серии «Межгалактическая империя Ваканды» для Marvel Rivals. Любителям супергеройских сражений предстоит побывать в трёх локациях — Звёздном космопорте, Имперском научном институте и у Водопада воинов.

По словам разработчиков, в этих картах они постарались передать дух технологически развитой цивилизации. К примеру, на улицах можно встретить как футуристические небоскрёбы из вибраниума, так и здания, выполненные в традиционном африканском стиле.

Кстати, это не первые карты, которые показали создатели игры. До этого мы уже видели загадочный Иггсгард и Паучьи острова. Оценить все эти чудеса можно будет совсем скоро — Marvel Rivals выходит 6 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.

Новый трейлер Marvel Rivals представляет карту Паучьих островов
Вышел трейлер карты Иггсгард для Marvel Rivals
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