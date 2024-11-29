Геройский шутер Marvel Rivals отправился на золото и готовится к запуску в начале декабря

Геройский шутер Marvel Rivals ушёл на золото и готов к выходу. Игра появится 6 декабря сразу на нескольких платформах: владельцы ПК смогут скачать её в Steam или Epic Games Store, а консольщики — на PS5 и Xbox Series S/X.

К слову, некоторые игроки уже успели поиграть в Marvel Rivals этим летом во время закрытого теста. Тогда можно было опробовать десятки героев и несколько карт, а теперь разработчики из NetEase добавили ещё четыре площадки для сражений и навели последний лоск.

Ну а после выхода игру ждёт большое будущее — сначала игроки смогут освоиться в нулевом сезоне, а уже в январе стартует первый полноценный. Если верить разработчикам, то они всерьёз настроены развивать проект годами. Они обещают постоянно добавлять новых героев, карты, режимы и события.