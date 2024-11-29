Геройский шутер Marvel Rivals отправился на золото и готовится к запуску в начале декабря

Геройский шутер Marvel Rivals ушёл на золото и готов к выходу. Игра появится 6 декабря сразу на нескольких платформах: владельцы ПК смогут скачать её в Steam или Epic Games Store, а консольщики — на PS5 и Xbox Series S/X.
К слову, некоторые игроки уже успели поиграть в Marvel Rivals этим летом во время закрытого теста. Тогда можно было опробовать десятки героев и несколько карт, а теперь разработчики из NetEase добавили ещё четыре площадки для сражений и навели последний лоск.
Ну а после выхода игру ждёт большое будущее — сначала игроки смогут освоиться в нулевом сезоне, а уже в январе стартует первый полноценный. Если верить разработчикам, то они всерьёз настроены развивать проект годами. Они обещают постоянно добавлять новых героев, карты, режимы и события.
Проект с жизнью, максимум на 1-3 месяца. Потом этот клон Овердроча никому и на фиг не сдастся и за бесплатно.
Что мы хотим от игры по Марвел
Что мы получим:
так эта игра выглядит и играется ох##нно я в бете много наиграл, там только проблемы были с серверами, сами персонажи и геймплей с картами лучше чем в убогом овере
Ожидаем, персонажи симпатичные. Потенциал есть.
вроде через какие-то десятые руки можно было получить доступ на ЗБТ,это мы ждём в общем не уж-то конкурент оверу
лишь бы его не постигла судьба конкорда.