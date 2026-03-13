Глава Marvel Rivals ответил на критику обилия откровенных скинов: "Мы не специально"

С момента релиза Marvel Rivals успела заработать себе репутацию не только из-за токсичного коммьюнити или проблем с балансом, но и благодаря довольно откровенным дизайнам персонажей. Особенно бурное обсуждение в сети вызвали купальные костюмы для Мантис, Луны Cноу и Сью Шторм.

Вопрос о природе таких скинов вновь поднялся в интервью Kotaku с Ячен Бьяном, руководителем отдела издательства и маркетинга NetEase Games. Ранее креативный директор игры Гуанъюнь Чэнь объяснял появление провокационных нарядов тем, что они скопированы с классических комиксов Marvel. Однако, учитывая, что в игре появилось уже немало оригинальных откровенных образов, это объяснение перестало устраивать фанатов. Бьян признал, что в аудитории игры действительно есть запрос на подобный контент, но заверил, что создание таких скинов не является маркетинговой стратегией.

Мы делаем такой контент не специально. Мы также не хотим, чтобы это становилось инструментом для привлечения пользователей. Это не является философией игры.

Представитель NetEase вновь сослался на комикс-первоисточники, упомянув недавнюю популярную серию пляжных костюмов, и добавил, что такие скины всегда будут нравиться одним игрокам и не нравиться другим.

Тем не менее, журналисты скептически отнеслись к такому заявлению. Вспоминается недавняя скандальная рекламная кампания с Женщиной-невидимкой в скине "Злоба" под слоганом "Злоупотребляйте ею в этом сезоне" (Abuse Her This Season). По мнению обозревателей, это ясно дает понять, что сексуальная привлекательность персонажей активно используется для продаж, и попытки студии отрицать это выглядят довольно забавно на фоне такого маркетинга.