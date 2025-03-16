Глава Marvel Rivals поделился подробностями предстоящих сезонов

На днях игровому журналу «PC Gamer» удалось взять интервью у руководителя проекта Marvel Rivals - Гуаньюнь Чена, который рассказал чего стоит ожидать игрокам в ближайших сезонах.
Мы вложили много ресурсов в разработку предстоящих обновлений, включая новых героев, карты, режимы и многое другое. Контент для второго сезона готов и ждет запуска. Дизайн третьего и четвертого сезона также завершены и в настоящее время активно разрабатываются! В целом, всё идет гладко. — рассказал Гуаньюнь Чен, директор игры Marvel Rivals.
Командные умения динамичны. Начиная со второго сезона, мы представим новые способности, а также переработаем уже существующие. Вместе с сезонными изменениями баланса это создаст новые условия для матчей и уникальный игровой опыт в будущем сезоне — добавляет Чен;
Господин Чен не назвал точную дату запуска второго сезона, но согласно утечкам, запуск сезона намечен на 11 апреля.
да да, перерисовать готовых персонажей это такой труд. Дайте ка угадаю, один из новых режимов будет "Рандомные герои" ? Максимум работа для художников, если будут скины не из комиксов.