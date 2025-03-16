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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.2 312 оценок

Глава Marvel Rivals поделился подробностями предстоящих сезонов

Solstice Solstice

На днях игровому журналу «PC Gamer» удалось взять интервью у руководителя проекта Marvel Rivals - Гуаньюнь Чена, который рассказал чего стоит ожидать игрокам в ближайших сезонах.

Мы вложили много ресурсов в разработку предстоящих обновлений, включая новых героев, карты, режимы и многое другое. Контент для второго сезона готов и ждет запуска. Дизайн третьего и четвертого сезона также завершены и в настоящее время активно разрабатываются! В целом, всё идет гладко. — рассказал Гуаньюнь Чен, директор игры Marvel Rivals.
Командные умения динамичны. Начиная со второго сезона, мы представим новые способности, а также переработаем уже существующие. Вместе с сезонными изменениями баланса это создаст новые условия для матчей и уникальный игровой опыт в будущем сезоне — добавляет Чен;

Господин Чен не назвал точную дату запуска второго сезона, но согласно утечкам, запуск сезона намечен на 11 апреля.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Человек-Анекдот
Мы вложили много ресурсов в разработку предстоящих обновлений, включая новых героев, карты, режимы и многое другое.

да да, перерисовать готовых персонажей это такой труд. Дайте ка угадаю, один из новых режимов будет "Рандомные герои" ? Максимум работа для художников, если будут скины не из комиксов.

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