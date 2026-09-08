Горр Убийца Богов появится в Marvel Rivals - десятый сезон стартует 11 сентября

NetEase представила первый трейлер десятого сезона Marvel Rivals, и главным его событием станет появление Горра Убийца Богов. Знаменитый противник Тора присоединится к ростеру вместе с новым контентом, который разработчики подготовили для крупного обновления.

Десятый сезон стартует 11 сентября, а опубликованный трейлер наконец объясняет и загадочное исчезновение Локи из списка доступных персонажей перед началом нового сезона.

По сюжету Горр прибывает в Иггдрасиль после того, как использовал силу Всечёрного Некромеча против богов Фив. Его цель остаётся предельно радикальной — собрать Божественную Бомбу и уничтожить всё божественное.

Горр считает, что существование богов заставляет смертных полагаться на бесполезные молитвы и жить в иллюзии, вместо того чтобы верить в собственные силы. Поэтому его появление в Иггдрасиле становится прямой угрозой всему местному пантеону.

Однако без сопротивления Убийце Богов не обойтись. Король Иггдрасиля готов защищать своё королевство, а приближающийся гром явно намекает на участие Тора в предстоящем противостоянии.

Для Marvel Rivals это особенно заметное усиление состава персонажей: Горр хорошо подходит игре благодаря своему мрачному образу и связи сразу с несколькими важными героями Marvel. При этом разработчики явно делают ставку не просто на нового бойца, а на полноценную сюжетную арку вокруг противостояния богов и смертного, объявившего им войну.