Grand Garden вступает в бой - Marvel Rivals совсем скоро получит впечатляющую новую карту

Разработчики Marvel Rivals представили новую локацию — эффектную карту Grand Garden. Этот футуристический дворец, сочетающий элегантный дизайн и масштабные пространства, станет ареной напряжённых сражений уже 27 ноября. По словам команды, Grand Garden создана с упором на вертикальный геймплей, быстрые перемещения и динамичные командные стычки, поэтому игрокам предстоит адаптироваться к новым тактическим возможностям.

Параллельно в Marvel Rivals продолжается пятый сезон «Love is a Battlefield», посвящённый свадьбе Шельмы и Гамбита. Игроков ожидают обновлённый боевой пропуск, тематические косметические предметы и свежие наборы в магазине. Центральным событием сезона стало мероприятие «Elders’ Chessboard», где за выполнение всех заданий можно получить костюм «Железный паук» для Человека-паука и ряд дополнительных наград.

Marvel Rivals продолжает активно расширяться, предлагая всё больше контента и улучшая сезонную систему. Напомним, игра вышла 6 декабря 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а в сентябре 2025 года добралась и до PlayStation 4, что заметно увеличило её аудиторию. Новый Grand Garden обещает стать одним из самых запоминающихся дополнений текущего сезона и усилить динамику матчей в популярном супергеройском шутере.